In cijfers: zoveel is Kim Kardashian waard

Na de overval in Parijs, haalde Kim wereldwijd de krantenkoppen. Haar overvallers maakten enkele miljoenen aan juwelen buit, en bezorgden de reality ster de schrik van haar leven. Hoewel de celebrity ongetwijfeld de schrik van haar leven kreeg, hoeft ze zich gelukkig niet al te veel financiële zorgen te maken. Zoveel heeft Kim K. namelijk wél nog op haar bankrekening staan:

De televisiereeks De realityshow maakte van de Kardashians echte sterren, en het is dan ook niet verwonderlijk dat dit hun grootste bron van inkomsten was. Om nog eens vier jaar verder te gaan met 'Keeping Up With The Kardashians' kon de familie op nog eens 90 miljoen euro rekenen: 18 miljoen voor mama Kris en 14 miljoen voor Kim (met een bonus van 4,5 miljoen als haar man Kanye in de serie opdraaft). De rest van het gezin komt er vanaf met een magere 9 miljoen euro. Lees ook 13 Hollywoodsterren die bewijzen dat make-up niet altijd hoeft

De apps Sinds kort lijkt het wel alsof iedere Kardashian ook een eigen app heeft. Maar het grootste financiële succes was Kims spelletje 'Kim Kardashian Hollywood Game', waarin je je eigen celebrity creëert en de weg naar roem en groot geld betreedt. Voor Kim was de app een goede zet, want het leverde haar maar liefst 1,4 miljoen euro op én meer dan 22 miljoen spelers wat goed is voor een totaal kostenplaatje van 39 miljoen euro.

Aanwezigheden Dat Kim K groot geld kan verdienen, enkel en alleen door haar gezicht ergens te laten zien, zal niemand echt verbazen. Uit een reeks gelekte e-mails blijkt dat de reality ster maar liefst 680.000 tot 1 miljoen euro vraagt om haar naam aan een bepaald product te verbinden. Gewoon even opdraven in een club of op een feestje? Dan ben je 45.000 euro kwijt.

Beautydeals Kim heeft een eigen parfumlijn, met vier verschillende geuren, die maar liefst 450.000 euro per jaar opbrengen. Daarnaast heeft ze ook een eigen make-uplijn samen met haar zussen Khloe en Kourtney, die goed is voor 3,2 miljoen euro aan extra inkomsten.