Waarom Freud ongelijk had over het vrouwelijk orgasme

Door: ND

13/10/16 - 09u24 Bron: Vice, Refinery29

© thinkstock.

Nieuw onderzoek bevestigt wat vrouwen al lang wisten: er is niks mis met een clitoraal orgasme, dat voor veel vrouwen zelfs een onmisbaar aspect van hun seksleven is. Waar de bekende psychoanalyticus Sigmund Freud een eeuw geleden nog uitriep dat een orgasme door stimulatie van de clitoris voor 'seksueel onvolwassen en mentaal gestoorde vrouwen' is, wordt nu zwart op wit het tegendeel bewezen.

De meerderheid van de vrouwen komt klaar door een combinatie van vaginale en clitorale stimulatie. We weten intussen zelf ook wel dat de uitspraken van psychoanalyticus Sigmund Freud uit 1900 behoorlijk gedateerd zijn. Hij beweerde niet alleen dat een orgasme door stimulatie van de clitoris minder waard is dan een orgasme door penetratie, hij associeerde het zelfs met vrouwen die mentale problemen hadden of seksueel nog niet rijp waren.



Clitoraal versus vaginaal

Die achterhaalde theorie is nu ook door onderzoek ondergraven. De Amerikaanse neurowetenschapper Nicole Prause ging na in een onderzoek bij 88 vrouwen tussen 18 en 53 jaar oud of er een verschil is tussen dames die clitoraal (door stimulatie van de clitoris) of vaginaal (door penetratie) klaarkomen. De vrouwelijke proefpersonen moesten gedetailleerde vragen beantwoorden over hun mentale en seksuele gezondheid en kregen daarna een reeks erotische films te zien. Daarna moesten ze aangeven hoe opgewonden ze werden bij het zien van die beelden. Lees ook Dit gebeurt er met je lichaam als je nooit meer seks zou hebben

Samen naar de seksshop is niet altijd gezellig, weet onze columniste

Eindelijk? Het geheim van het vrouwelijke orgasme ontrafeld

Elk onderzoek rond het vrouwelijk orgasme is toe te juichen om taboes te doorbreken Neurowetenschapper Nicole Prause Combinatie van beiden

Uit de resultaten blijkt dat de vrouwen die eerder clitoraal klaarkomen dan vaginaal, sneller seksueel opgewonden raken bij het zien van erotische beelden. Verder werd er niet geconstateerd dat het ene orgasme superieur is aan het andere, noch werd een verband gezien tussen het clitorale orgasme en de mentale gezondheid. De meerderheid van de vrouwen (64%) gaf ook aan dat het een combinatie van vaginale en clitorale stimulatie is die hen uiteindelijk tot een hoogtepunt brengt.