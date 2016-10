Dit gebeurt er met je lichaam als je nooit meer seks zou hebben

Door: SV

Seks is goed voor ons: het maakt je gelukkig, slimmer, zelfverzekerder én het is goed voor je gezondheid. Maar wat als je het net helemaal zou afzweren? Wat zou er dan met je lichaam gebeuren?

1. Mannen krijgen sneller erectieproblemen Vrijen verleer je dan wel niet, wanneer je als man na lange tijd weer tussen de lakens duikt, is de kans groter dat er erectiestoornissen optreden. Over het algemeen komt dit het vaakst voor bij oudere mannen, al spreekt het advies van de onderzoekers iedereen aan om minstens één keer per week seks te hebben. "Het is heel simpel," leggen de wetenschappers van het University Hospital in Tampere uit: "hoe meer seks, hoe kleiner de kans op impotentie".

2. Je wordt sneller ziek Seks is goed voor je immuunsysteem: af en toe eens rollebollen levert je een hoger immunoglobinengehalte op, beter bekend als antilichamen die infecties voorkomen. Onderzoekers uit Wilkes-Barre Pennsylvania ontdekten dan ook dat vrouwen die twee keer per week met hun man de liefde bedreven een immuunrespons hadden die maar liefst 33 procent hoger lag vergeleken met vrouwen die geen seks hadden. Zodra je niet meer seksueel actief bent, zijn die voordelen immers ook verleden tijd. En dan zou het wel eens kunnen dat je vatbaarder bent voor een griepje of verkoudheid.

3. Wat met je libido? Dit is een moeilijke: sommige experten raden aan om seksueel actief te blijven om je libido een boost te geven omdat ze geloven dat een periode van onthouding je seksuele lust zal doen verminderen. Anderen zijn het daar dan weer niet mee eens, dus waarschijnlijk hangt het vooral af van je persoonlijke seksuele beleving. Wat wél vaststaat is dat de meeste vrouwen last krijgen van vaginale droogte wanneer ze lange tijd geen seks hebben. Dat wil zeggen dat de vagina niet vochtig genoeg wordt, waardoor er irritatie en pijn kan ontstaan tijdens het vrijen.

4. Meer stress Enkele kleinschalige studies ontdekten dat mensen die al lang geen seks meer hadden meer stress ervaren dan mensen die regelmatig elkaars lichaam verkennen. Vooral als je gewend bent aan het ontspannende effect van seks, kan het gebrek eraan een erg negatief effect hebben op hoe je met stressvolle situatiies omgaat.

5. Het is minder goed voor je hart Volgens een studie die gepubliceerd werd in de American Journal of Cardiology zouden mannen die minstens twee keer per week seks hebben, minder kans lopen op een hartziekte dan wie minder vaak de liefde bedrijft. Al kan je die seksuele frustratie natuurlijk ook altijd botvieren op de loopband, en dat is dan weer wél goed voor je hart.

6.Weg met SOA's en blaasontstekingen Logisch, maar daarom niet onbelangrijk: je risico op SOA's is - uiteraard - zo goed als nihil, maar daarnaast krijg je als vrouw ook minder snel last van blaasontstekingen. Die worden in heel wat gevallen namelijk vaak veroorzaakt doordat er tijdens het vrijen bacteriën in de urinewegen komen. Geen seks? Geen bacteriën, en dus ook veel minder blaasontstekingen.