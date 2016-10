Single? Deze 13 celebs geven je groot gelijk en wel hierom

Door: ND

11/10/16 - 21u00 Bron: Marie Claire

© thinkstock.

Wie al een tijdje single is krijgt vaak genoeg de vraag voorgeschoteld "of er al iemand nieuw is". En ook de huizenmarkt en de fiscus laten onrechtstreeks merken dat het leven met een partner comfortabeler is. Maar dat is buiten deze 13 sterke vrouwelijke celebrities gerekend. Zij pleiten in inspirerende quotes voor het happy single life, en bewijzen dat je op je eentje ook de moeite waarde bent.

2. Jennifer Lawrence © photo news. "Ik ben geen eenzaam persoon. Ik voel me nooit alleen... Het is geen droevig iets om alleen te zijn. Ik voel geen leegte omdat ik niet in een relatie ben en heb niet het gevoel dat er een emotioneel gat is dat ik moet opvullen."

3. Emilia Clarke "Mensen blijven mij vragen met wie ik aan het daten ben en de waarheid is ... met niemand. En dat is oké. Ik probeer een boel dingen uit te zoeken. Ik denk dat het in de vrouwelijke natuur zit om voor iemand anders te willen zorgen. Soms ten koste van onszelf."

4. Taylor Swift "Ik raad al mijn vrienden aan om een tijdje alleen te blijven. Als je verliefd bent of een partner hebt, dan filter je jouw eigen beslissingen door zijn of haar ogen. Als je een paar jaar jezelf bent, zonder filter, kan je uitzoeken wat je echt wil."

5. Halle Berry © photo news. "Een man is voor mij de kers op de taart. Maar ik ben de taart, en die is op zichzelf ook al goed. Zelfs zonder kers."

6. Katy Perry "Ik heb geleerd dat ik een modern sprookje ben, maar ik weet ook dat ik Prince Charming niet nodig heb voor een gelukkig einde. Ik kan dat gelukkig einde zelf maken."

7. Jennifer Lopez "Ik was aan het wachten op de Ware. Iedereen die ik tegenkwam zou de man zijn met wie ik de rest van mijn leven zou delen. Maar dan besef je: ik ben sterk, ik ben mijn eigen rots in de branding en redder."

8. Sophia Bush © photo news. "Ik denk dat je nooit de partner kan zijn die je wil zijn, tot je van jezelf weet dat je een volledig persoon ben op jezelf. Alle vrouwen verdienen het om dat te weten. Er zijn zoveel sprookjes die we lezen als kind en we zien zoveel liefdesverhalen op televisie, die ons doen geloven dat we niet compleet zijn zonder man. Maar zo is het niet. Een man kan een bonus zijn, als jij er tijd voor hebt in jouw leven."

9. Mindy Kaling "Toen ik in de twintig was, was ik geobsedeerd door mannen, trouwen en relaties. Nu is het bijna het tegenovergestelde. Mijn werk is zo bevredigend en ik ben zo hard met mezelf bezig, dat ik blij ben dat ik 's avonds niet aan iemand moet vragen hoe zijn dag is geweest."

10. Rihanna "Mannen hebben aandacht nodig. Ze hebben behoefte aan een ego dat gestreeld wordt af en toe. Ik geef nu aandacht aan mijn familie en mijn werk, maar ik zal het momenteel niet aan een man geven."

11. Penelope Cruz © photo news. "Het is al even geleden dat ik nog een tijdje single was, maar ik denk dat het goed is voor mij. Zo raak ik van de angst verlost om alleen te zijn."

12. Drew Barrymore "Seksuele liefde komt voor mij nu even op de tweede plaats. Ik heb in mijn leven al veel tijd gespendeerd aan liefde of het begrijpen ervan. Maar de laatste jaren draait het daar niet meer rond. Het draait rond iets compleet anders, dat heel verhelderend is voor mij. Ik probeer het te begrijpen en ervan te genieten."