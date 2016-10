10 herkenbare illustraties die het leven van een twintiger perfect samenvatten

© kos.

Vervelende afspraakjes, supermodellen naast je in de yogales en iets te veel wijntjes na een avondje stappen: het leven van een twintiger gaat niet altijd over rozen. Gelukkig kunnen we altijd op illustratrice Julie Houts rekenen voor de nodige dosis zelfspot.

3. Hoe vermoeiend luisteren soms kan zijn dissociation and its lols✌

5. Als de wijn is in de man...

6. Een gewone dag op het werk Monday back to work trying to figure out how i sit in my chair

7. Volwassen zijn The social grace of a newborn calf birthed backwards

8. Levenskeuzes So bored i could cry