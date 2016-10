Vuistdildo's en penisringen: samen naar de seksshop is niet altijd gezellig, weet onze columniste

Door: redactie

Misschien herinner je het je nog wel, dat ene eitje op afstandsbediening dat al maandenlang in mijn dressoir ligt te wachten om betrokken te worden in ons liefdesspel. Wel, dat blijkt niet meer te werken. Of het aan een iets te enthousiaste verhuis ligt, of aan het feit dat een 'stof vergaarlade' geen ideale bewaarplek is voor een sekstoy, Joost mag het weten. Het werkt gewoon niet meer.

Ik weet niet of jullie ooit al een seksshop zijn binnengestapt? Indien ja, dan weet je dat de ene sekswinkel de andere niet is. Indien neen ... wel, dan weet je het nu. Ik herinner me nog de allereerste keer dat ik zo'n shop binnenwandelde. Ik was 20, en op citytrip met mijn toenmalige vriendje in Amsterdam. Nee, niet zò'n tripje, maar er mocht wel wat joliger dan gewoonlijk gevogeld worden. De winkel had een soort van gezellige vibe, en was duidelijk op toeristen gericht.



Ik vergaapte me aan de giga vuistdildo's die stonden te pronken in de etalage en koos een penisring met veren en Ben Wa balletjes uit. Het vriendje trakteerde en vond het best stoer om met z'n lief in de seksshop rond te kuieren. De verenring hebben we maar één keer kunnen gebruiken - zoiets kan je namelijk niet in de wasmachine stoppen - en de Ben Wa ballen heb ik na zeven jaar weggegooid omdat ik niet snapte wat je ermee moest aanvangen. Wijze les: altijd eerst googelen voor je sekstoys wegkiepert. (Tip: het blijkt iets met 'inbrengen' en botsen' te zijn.)

© thinkstock. Meisjespaleizen & klantenkaarten

Best wel grappig en cozy, zo'n sekswinkeltje, dacht ik na die eerste shopervaring. Maar de tweede was veel minder aangenaam: een klein pand in de Antwerpse rosse buurt, waar er vooral veel pornodvd's en betreurenswaardig weinig speeltjes in de rekken lagen. Ik was er 'voor de grap' binnengestapt met een vriendin, en stond na drie minuten weer buiten: op een eetbare onderbroek na was er niets waar ik mee aan de slag zou willen. En iets om op te eten, wou ik vooral niet dáár kopen.



Een turn off, eigenlijk, en vervolgens duurde het jaren voor ik weer een seksshop binnenstapte. En dan was dat nog voor mijn werk ook, want weet je nog dat ik zo'n Workshop Handjob volgde? Die ging door in een Pabo-winkel, waar tot mijn grote verbazing best een grote 'meisjespaleis' sfeer hangt. Niet dat het er snoeproze geverfd is en we allemaal van die plastic muiltjes met klepperende hakken moesten dragen, maar er zijn ontzettend veel speeltjes, hulpmiddelen en ander leuks voor de ladies. Een verrassingsoptreden van Beyonce zou er niet misstaan. Ik wandelde er na afloop van de cursus buiten met handige tips & tricks voor manuele manipulatie, het 'beste' glijmiddel dat je maar kon vinden, een oogmaskertje en ... een klantenkaart.

Hoewel het personeel ontzettend vriendelijk was, is het niet relaxed kiezen als er een man uit zo'n soloseks cinemahokje komt schuifelen en op de hoek van jouw winkelgang heel lang naar jou blijft turen. Pornofilms op repeat

Toen ik mijn liefste vertelde over hoe gezellig het shoppen was in de Pabo, wou hij samen naar de seksshop. Tot dan verraste hij me altijd met speeltjes en attributen, maar het leek hem wel sexy om samen iets uit te zoeken. De volgende dag reden we toevallig voorbij zo'n winkel, en besloten we er snel binnen te wippen. Klein detail: hij ligt in de stationsbuurt én hij heeft achterin van die hokjes waarin pornofilms op repeat draaien. Je weet wel, zo van die soloseks cinemahokjes. De sfeer in de shop was navenant hitsig, en hoewel het personeel ontzettend vriendelijk was, is het niet relaxed kiezen als er een man uit zo'n hokje komt schuifelen en op de hoek van jouw winkelgang heel lang naar jou blijft turen. Ik heb ruimte nodig om te denken, zelfs als het over sekstoys gaat.



Dus besloot mijn liefste om naar een grote, soort van supermarktachtige (maar dan met hoogpolig vasttapijt) winkel te gaan in de naburige stad. Waar een hulpvaardige verkoper ons heel sec, maar tegelijk tóch enthousiast het verschil uitlegde tussen drie verschillende eitjes. We kozen niet hetgene dat hij aanraadde, en nu is dat dus stuk.

Seks is leuk, winkelen voor seks óók

Ik wil maar zeggen: het is belangrijk dat je naar een winkel gaat waar je je op je gemak voelt. En eentje waar je je niet geneert als je spontaan begin te giechelen bij het zien van een buttplug met ponyhaar of een dildo met snoezige poezensnoetjes (dat laatste heb ik verzonnen). Want de kans is groot dat dat gebeurt, en dat is helemaal niet erg. Laat je dus niet afschrikken door een minder aangename winkelervaring, want seks is leuk, en winkelen voor seks is óók leuk, zolang het in een fijne shop gebeurt.



Ik ga - uiteraard! - weer naar dat meisjespaleis. Want ik heb het graag vrouwvriendelijk en gezellig. En ik ben een echte sucker voor klantenkaarten. via GIPHY