Wow: bruid doet perfecte Beyoncé-routine op haar huwelijk

video De laatste tijd lijkt een openingsdans niet meer voldoende op een huwelijk. Er duiken steeds meer filmpjes op van bruid/bruidegom die een optreden in elkaar steken voor hun kersverse man/vrouw. En deze bruid geeft een show waarop Beyoncé nog jaloers zou zijn.

Melissa Smith, beter bekend als Melissa Molinar, is in onze contreien nog vrij onbekend, maar in Noord-Amerika is de actrice, zangeres en danser geen vreemde. Ze had dan ook haar eer hoog te houden op haar huwelijk. In plaats van rustig met wat cava aan tafel te zitten, stak ze een indrukwekkende dansroutine in elkaar, met een medley vol Beyoncé-nummers.



Het spektakel werd gechoreografeerd door een goede vriedin en Molinar schakelde een aantal bevriende dansers in om de bruidegom, die met zijn mond open op een stoel zit te kijken, te verbluffen. "Mijn man vertelt me altijd dat hij het leifste naar mij kijkt terwijl ik een optreden geef. Dus heb ik hem maar het optreden van zijn leven gegeven." En missie geslaagd; de man geniet duidelijk van elk moment.