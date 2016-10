Bewezen: seks wordt echt beter na je veertigste

Door: ND

"Het leven begint pas op je veertigste," wordt wel eens gezegd, en blijkbaar kunnen we die volkswijsheid ook naar ons seksleven doortrekken. Twee nieuwe studies bevestigen wat wel eens wordt gefluisterd, namelijk dat je seksleven beter wordt naarmate je ouder wordt. Een enquête bij vrouwen tussen 46 en 59 geeft ook de verklaring voor die verbetering.

Rijpere dames vinden oplossingen voor problemen als vaginale droogte en een lager libido, zoals het gebruik van vibrators of orale seks. Dr. Holly N. Thomas, assistent-professor in de geneeskunde aan de universiteit van Pittsburgh, voerde twee studies uit bij vrouwen van middelbare leeftijd die peilde naar de tevredenheid over hun seksleven. De frequentie mag dan wel afnemen, de kwaliteit gaat er volgens de studie wél op vooruit. "Het verbaasde ons dat een grote groep vrouwen aangeeft dat seks beter wordt als ze ouder worden," vertelt hij hierover. "Wij zouden als dokters denken dat het net moeilijker ligt als je ouder wordt." In een eerste, kleinschalige studie werden een veertigtal vrouwen tussen 46 to 59 in een-op-eengesprekken ondervraagd. Een tweede, uitgebreidere enquête bevroeg meer dan 500 vrouwen tussen 40 en 75 jaar, waarvan ongeveer 75% jonger dan 59 was.

Meer zelfvertrouwen, meer communicatie In de kleine een-op-eengesprekken met vrouwen tussen 46 en 59 jaar oud, gaven de dames zelf 3 verklaringen voor hun tevredenheid over de seks op latere leeftijd. Ten eerste legden ze uit dat ze intussen hun lichaam hebben weten accepteren en leren kennen, waardoor je beter kan inschatten wat je leuk vindt op seksueel vlak en wat niet. Ook is er sprake van meer zelfvertrouwen, waardoor je je vrijer voelt om je seksueel uit te drukken en te experimenteren. En ten derde praten dames van middelbare leeftijd makkelijker met hun partner over wat ze al dan niet leuk vinden.