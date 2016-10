Echte vriendschap tussen man en vrouw? Dat kan niet volgens deze expert

© Thinkstock.

Je beste vriend moet je partner zijn. Als je goed bevriend bent met iemand waar je op zou kunnen vallen, dan is je relatie ten dode opgeschreven. Dat beweert auteur en arts gespecialiseerd in mentale gezondheid Winfried Sedhoff. Daarom is hij van mening dat mannen en vrouwen geen vrienden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor een vriendschap tussen homo's en lesbiennes.

De 10 vrienschapsnoden volgens dokter Sedhoff:



1. De tijd die je met een persoon doorbrengt is een signaal van de investering die je in de vriendschap doet.



2. De hoeveelheid tijd die je al babbelend doorbrengt als jullie in dezelfde kamer zitten, is een teken van de aandacht voor je partner. Als je een muur rond je bouwt, is dat vernietigend voor de relatie.



3. Bedank je partner voor inspanningen. Dit kan om banale dingen gaan, zoals het bereiden van het avondmaal. Appreciatie uiten is belangrijk.



4. Luister als je partner wil babbelen. Hoe meer we delen, hoe sterker de band wordt.



5. Concentreer je op wat jullie verbindt. Als je te veel de aandacht op de verschillen legt, dan kunnen jullie vijanden worden.



6. Het is belangrijk dat je regelmatig goedkeuring van je partner krijgt. Dat je geliefde je een schouderklopje geeft voor de opvoeding van de kinderen, bijvoorbeeld.



7. Respect voor elkaar en je partner respectvol behandelen is ook doorslaggevend voor de band tussen jullie.



8. Daarnaast moeten jullie ook elkaars verschillen respecteren en voor elkaar zorgen.



9. Als je je geliefde dwingt om iets te zijn dat hij of zij niet is, dan voelt die persoon zich niet gesteund. Ook dit kan doorslaggevend zijn voor intieme band tussen jullie.



10. In een diepgaande vriendschap bescherm je elkaar en ben je er altijd voor elkaar.

Sedhoff zegt dat het belangrijk is dat je in een relatie altijd eerst naar je partner gaat als je nood hebt aan steun, een luisterend oor of een diepgaande babbel. "Als een goede vriend taken van je partner overneemt, dan kun je geen diepe band met je partner onderhouden." Sedhoff deelt vriendschap op in 10 basisnoden. Hoe meer je aan deze noden voldoet, hoe dieper de vriendschap tussen jullie gaat. Als iemand anders er aan tegemoet komt, zal de eerste vriendschap minder intens zijn.



Dokter Sedhoff zegt dat hij al heel wat relaties fout zag aflopen als een partner afstand nam. "Dit komt bijna altijd doordat een derde persoon tussen de geliefden kwam. De andere vermoedt dat er iemand anders is en zo kom je in een negatieve spiraal terecht."



Hoe kan je het tij keren?

"Vaak gaat het om een collega, een ex, maar nu kunnen mensen zelfs via het internet iemand leren kennen. Ze smeden een band met iemand aan de andere kant van het scherm", aldus Sedhoff. Gelukkig heeft de arts ook nog goed nieuws. Hij zegt dat de kans op een scheiding afneemt wanneer partners in een relatie opnieuw meer delen en zo weer naar elkaar toe groeien. De kloof kan soms zo groot zijn dat geliefden het gevoel hebben dat het kalf verdronken is. Dit kan je overwinnen als je wil, maar dan moet je erg hard werken, en dat geldt voor beide partners. Je moet erg veel opofferen om aan de noden hiernaast te voldoen. Ook al klinkt het wreed, volgens Sedhoff moet je dan andere vriendschappen op een lager pitje zetten. Samen met je partner moet je het vertrouwen weer opbouwen. Hij raadt aan om te concentreren op de basisnoden van vriendschap: het delen van intieme geheimen, meer luisteren, wekelijkse dates plannen en onthullen wat voor jou van emotioneel belang is.