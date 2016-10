Poolse vrouwen staken tegen abortusverbod

Door: redactie

3/10/16 - 13u07 Bron: AFP, The Independent

In heel Polen wordt vandaag geprotesteerd tegen plannen om abortus nog strenger aan banden te laggen. Stakende vrouwen gaan in het zwart gekleed en zwaaien met zwarte vlaggen. Ze steken kleerhangers op als symbool voor illegale abortussen. Ook mannen nemen deel aan demonstraties in Warschau, Gdansk en elders in het katholieke land.

Duizenden protesteerden zaterdag voor het parlementsgebouw in Warschau. Vrouwen droegen zwarte kledij als teken van rouw voor het verlies van hun rechten. Ze waarschuwen dat wetsvoorstel vrouwen het leven zal kosten.



Strengste van Europa

Polen heeft al de strengste abortuswetgeving van Europa. Zwangerschapsonderbrekingen zijn er enkel toegestaan indien de foetus ernstig misvormd is, wanneer de gezondheid van de moeder in gevaar is of wanneer de zwangerschap het resultaat is van incest of verkrachting.



De nieuwe wet zou elke zwangerschapsonderbreking strafbaar maken, vrouwen die abortus plegen zouden tot vijf jaar cel riskeren. Dokters die een abortus verrichten zouden ook kunnen vervolgd worden.



Volgens critici zouden zelfs vrouwen die een miskraam krijgen verdacht kunnen worden. Daarnaast zouden dokters geen routine-onderzoeken op zwangere vrouwen meer durven verrichten uit schrik ervan beschuldigd te worden een zwangerschapsonderbreking te faciliteren.



Burgerinitiatief

Het verbod krijgt de steun van elementen uit de katholieke kerk en de regerende rechtse partij Wet en Recht (PiS), maar het voorstel kwam er via een burgerinitiatief van de conservatieve groepering Ordo Iuris. Die vergaarde meer dan 100.000 handtekeningen op een petitie, waardoor het parlement het wetsvoorstel moet behandelen.



De staking wordt vandaag vooral in de steden opgevolgd. In Czestochowa, de meest katholieke stad van het land, laat het stadsbestuur weten dat 60 procent van de vrouwelijke werknemers vandaag niet kwam opdagen.



Activisten riepen op tot de zogenaamde "nationale afwezigheidscampagne" nadat het parlement op 23 september ervoor stemde het wetsvoorstel voor te leggen aan een parlementair comité. Vrouwen werden opgeroepen niet te gaan werken, hun huishoudelijk werk te laten liggen en samen te komen voor demonstraties, bloed te geven of vrijwilligerswerk te doen.