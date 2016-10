Seks is het perfecte slaapmutsje, maar onze columniste heeft nog een andere tip

Door: redactie

Sexy Sundays Deze week geen seks in de column, maar wel de ideale erotische ontspanning volgens onze columniste. Wat is voor jou het ideale voorspel?

Onlangs sprak ik een dokter die gespecialiseerd is in slaapproblemen en hij vertelde me dat seks het perfecte slaapmutsje is. Samen met op tijd je smartphone uitschakelen en geen tv op je kamer zetten. Daar ben ik het uiteraard helemaal mee eens, al is er voor mij iets dat voor nóg meer ontspanning zorgt vlak voor het slapengaan: een zachte aaibeurt. Iedereen heeft wel zoiets: ik ken een meisje dat regelmatig aan haar vriendje vraagt om haar oorschelp heel zachtjes te strelen met cirkelvormige bewegingen. En iemand anders heeft niets liever dan dat haar liefste haar voeten masseert. Een ex-vriendje van mij kwam helemaal tot rust bij een handmassage. En ik vind het dus helemaal hemels als hij over mijn rug kriebelt. Lees ook "Als je te moe bent voor stevige seks, is knuffelseks zo af en toe ook leuk, niet?"

Moeilijk, ik? Helemaal niet, ik weet gewoon precies hoe ik gestreeld wil worden. Het strelen moet op een heel specifieke manier gebeuren: niet met van die stevige halen waarmee je een hond affectie toont, maar met heel tedere, voorzichtige liefkozingen. Het is essentieel dat de kriebelhanden - laat ons zeggen: die van mijn liefste, want aaien is zo intiem dat niemand anders het bij me mag doen - zacht en gehydrateerd zijn, en dat de nagels kort geknipt zijn. Ik moet op mijn zij liggen, of op mijn buik, en het aaigebeuren moet starten net onder de nek. De nek zelf, daarvan blijf je af (!), maar op de bovenrug mag je ruim de tijd nemen om met je vingertoppen van links naar rechts en weer terug te zweven, terwijl ze mijn huid nét raken. Vervolgens daal je langzaam af tot aan mijn onderrug, waar je zachtjes met je vingernagels kriebelt. Daarna volgen nog mijn twee flanken - dit is het moeilijkste stukje, want de grens tussen zen en zeer kriebelig is flinterdun - en als teken dat de streelpartij erop zit, wrijf je even met de vlakke hand over mijn rug. Zonder die laatste stap kan ik de overgang tussen relaxatie en realiteit niet goed aan, en moet de hele routine eigenlijk volledig herhaald worden om toch nog effect te hebben. Moeilijk, ik? Helemaal niet, ik weet gewoon precies hoe ik gestreeld wil worden.

Je kan je voorstellen dat mijn liefste niet staat te springen om mij zo uitgebreid te aaien. Hij vindt het saai, en dan vraag ik het ook nog eens vooral vlak voor we in slaap vallen, wanneer zijn arm al moe is. Nochtans zou hij - mocht ik het op dat moment voorstellen - meestal wél nog (uitgebreid) seks willen hebben, wat veel meer moeite kost. Ik heb hem al verteld dat zo'n aaibeurt voor mij eigenlijk het ideale voorspel is, want het moet zowat het enige zijn waarbij ik me helemaal kan ontspannen. En dat de seks ongetwijfeld veel beter zal zijn als ik eerst uitgebreid gestreeld wordt. Maar het mag niet baten. Pas op: af en toe komt het er wel van, hoor. Maar spontaan mijn kleren uittrekken om me te beginnen aaien: dat zit er niet in. Terwijl hij andere voorspelactiviteiten wél met veel enthousiasme inzet zonder dat ik erom moet vragen (mij hoor je dus niet klagen).

In'40 days and 40 nights' brengt Josh Hartnett (toen nog een hippe hottie) een meisje tot een hoogtepunt brengt door alleen maar wat rozenblaadjes in het rond te blazen op haar buik. Zonder handen, zonder tanden! Maar nu heb ik een plan bedacht. Ken je die film '40 days and 40 nights'? Echt geen aanrader, vooral niet bekijken, maar daarin zit een scene waarin Josh Hartnett (toen nog een hippe hottie) een meisje met een heel lelijk kapsel (maar waar hij tòch verliefd op is, hoe is het mogelijk ...) tot een hoogtepunt brengt door alleen maar wat rozenblaadjes in het rond te blazen op haar buik. Zonder handen, zonder tanden! En hoewel de heer Hartnett achteraf toegaf dat hij de biologische verklaring voor die scene - mocht die er al zijn - helemaal niet snapte, denk ik dat een perfect uitgevoerde streelbeurt wel eens hetzelfde effect kan hebben op mij.



Ik ben er niet zeker van, want geen enkele man heeft me lang genoeg geaaid om dit te ontdekken. Zo'n mannenarm wordt blijkbaar altijd heel snel moe. Dus bedacht ik me dat mijn liefste, een behoorlijk competitiebeest zijnde, vast wil tonen dat zijn armspieren het best getraind zijn. Slim, toch? En als het niet van de eerste keer lukt, dat orgasme, moeten we gewoon nog héél véél oefenen ...