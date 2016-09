60-plussers nemen het niet zo nauw met veilige seks

Door: redactie

30/09/16 - 21u00

Datende 60-plussers willen snel overgaan tot seks, alleen heeft de helft van hen nog nooit een soa-test gedaan. Bovendien gebruikt slechts een minderheid altijd bescherming tijdens het vrijen. Dat blijkt uit een ondervraging van onlinedatingwebsite TWOO bij haar leden.

Je bent nooit te oud voor seks, zo bewijzen 60-plussers. Zij blijken nog erg actief tussen de lakens, sterker nog: seks wordt belangrijker geacht. Elkaar grondig leren voordat je samen het bed deelt is bij 60-plussers niet meer aan de orde. Zo past 67,50 % voor een relatie wanneer de partner de eerste zes maanden geen seks wil. Jongeren (18-24 jaar) hebben meer geduld: slecht 37% zou de relatie eindigen. Online daten zit in de lift bij babyboomers en is populair om een bedpartner te vinden. Iets meer dan de helft (58%) heeft al seks gehad met iemand die ze via het internet hebben leren kennen. Gemiddeld duurt het 3 tot 5 dates voor 60-plussers bereid zijn om seks te hebben met iemand. Verrassend: binnen de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar, heeft 'slechts' 49% seks gehad met iemand die ze online hebben ontmoet.

No safe sex

Voorlichtingscampagnes rond veilig vrijen richten zich voornamelijk op jongeren. Nochtans is er bij 60-plussers ook werk aan de winkel. Ouderen zijn onverbiddelijk voor anderen als het op soa's aankomt, maar nemen het zelf niet zo nauw met voorbehoedsmiddelen. Een overgrote meerderheid (80,5%) wil niemand daten met een soa-verleden, maar treft weinig maatregelen om de risico's te beperken:



- Amper 17% van de 60 plussers gebruikt altijd bescherming

- Slechts 20% van de 60 plussers bespreekt altijd de risico's op soa's voor

ze seksueel contact hebben

- 37% van de 60 plussers laat zich enkel testen wanneer ze zich specifiek

zorgen maken (37%)

- 58% heeft nooit condooms bij

- De helft van de 60 plussers wil niet te veel details over bed verleden van hun partner



Taboe?

Ouderen zijn niet volledig blind voor de risico's die onveilig vrijen met zich meebrengt. 67% is zelfs bereid om een soa-test te doen indien de partner dat wenst. 60-plussers zien het belang van voorlichting in, hoewel dit zich niet uit in bed. De helft neemt het voorkomen van soa's niet serieus.