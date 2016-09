Waarom de schoolpoort 's ochtends niet zo'n onschuldige plek is

Door: ND

30/09/16 - 09u30 Bron: Men's Journal

© thinkstock.

September is dé maand bij uitstek waarin een scheve schaats wordt gereden, zo blijkt uit een enquête van datingsite VictoriaMilan. De verklaring? Getrouwde koppels met kinderen blijken de onschuldige omgeving van de schoolpoort te gebruiken voor een flirtsessie met andere ouders, aldus de datingsite voor getrouwde mannen en vrouwen.

Daar gaat die illusie dat de schoolpoort een plek vol kinderlijke naïviteit en onschuld is. Volgens een enquête van VictoriaMilan, een datingsite voor getrouwde mensen, zou 54% van de mannen en 39% van de vrouwen flirten met andere ouders bij het droppen van de kroost 's ochtends. Er is een duidelijke voorkeur voor ochtendlijk geflirt: 81% van de flirtende vrouwen geeft aan vooral bij het afzetten van de kinderen 's ochtends met andere mannen aan te pappen, bij de mannen is dat 63%.