'Gij zult niet shoppen met uw man' & meer relatietips die we leerden van Stephanie Coorevits

Romantische verhalen met prinsen op witte paarden, eindeloze passie en "nog lang en gelukkig" kennen we allemaal. Maar waarom schrijft er nooit iemand een realistisch boek over échte langdurige relaties? Dat dacht Stephanie Coorevits ook, waardoor sinds kort haar eerlijke en humoristische boek "De romantische komedie" in de rekken ligt. Wij trakteren jullie op vier fragmenten uit het boek, Stephanie zorgt voor een extra woordje uitleg.

Wie is Stephanie Coorevits? (°1984)

- Kinderpsychologe

- Nam deel aan De Beste Hobbykok van Vlaanderen (2013)

- Auteur van Love cooking. Gezondig koken

- Schrijft wekelijkse culinaire column voor Dag Allemaal

- Werkte achter de schermen mee aan Temptation Island (2016)

- Zus van ex-Miss België Annelien Coorevits Een vervelende schoonmoeder, ruzie over het vuilnis buitenzetten of een meningsverschil over een nieuwe kleur behangpapier: in de realiteit is een langdurige relatie vaak minder romantisch dan Hollywoodfilms doen uitschijnen. Stephanie Coorevits heeft het in haar boek dan ook over échte relaties - met haar eigen liefdesverhaal als inspiratiebron - en wat er bij komt kijken als de eerste fladderende vlinders zijn gaan liggen.



1. SPROOKJES BESTAAN NIET Ik heb het nu wel gehad met de Kanyes en Kim Kardashians van deze wereld. Laat ons teruggaan naar een iets menselijker beeld. Stephanie Coorevits Lang ben ik ervan uitgegaan dat het me in de liefde net zo zou vergaan als Sneeuwwitje of Ariël. Ik zou op een bepaald moment ergens een beetje zitten chillen, me onledig houden met praten tegen dieren of eventueel een beetje jammen met een handvol kabouters, tot daar opeens mijn prins voor me zou verschijnen. (...) Dat prinsen de neiging hebben om na drie jaar samenzijn af en toe te transformeren in gigantische eikels, daar repte Walt met geen woord over. (...)



"Ik denk dat we een te romantisch beeld van de liefde hebben," legt Stephanie uit. "De meeste dingen waar we mee geconfronteerd worden gaan over verliefdheid, zoals liefdesliedjes, films, romcoms,... Dat is altijd gebaseerd op de eerste periode van de liefde, dat gaat zelden of nooit over koppels die al 20 jaar samen zijn. Maar ook door de media en sociale media zien we alleen nog maar perfecte plaatjes: superverliefde koppels op Instagram die met afgetrainde lichamen selfies nemen. Ik heb het nu wel gehad met de Kanyes en Kim Kardashians van deze wereld. Laat ons teruggaan naar een iets menselijker beeld en dan gaan mensen zich misschien ook niet meer zo slecht voelen of denken dat hun leven saai is. "

2. GIJ ZULT NIET SHOPPEN MET UW MAN Vrouwen, ga toch shoppen met vriendinnen Stephanie Coorevits Ik weet dat er vrouwen zijn die het nodig vinden om hun man mee te tronen wanneer ze kleren gaan kopen. Dames, een gouden raad: stop ermee. Mannen doen dat niet graag. Ze worden er suïcidaal van en wanneer jij aan je liefste zijn mening vraagt over een bepaalde blazer in deze of gene snit, dan kan je de vraag net zo goed in het Chinees stellen: ze begrijpen er geen snars van. Ik vraag Simeon nóóit om mee te gaan shoppen.



"Ik snap echt niet waarom vrouwen dat doen," beaamt Stephanie nogmaals overtuigd. "Dat is toch voor niemand aangenaam?! Ik heb altijd zo'n medelijden met die mannen die verplicht op zo'n 'mannenstoeltje' in de winkel zitten, met een lege wanhopige blik in de ogen. En dan komt die vrouw dan ook nog eens vragen "wat vind je ervan?" Dan maakt de lege blik maakt plaats voor een paniekblik, want wat ze ook antwoorden: het is nooit goed. Vrouwen, ga toch shoppen met vriendinnen."



3. EEN POETSVROUW NEMEN IS OKE Een poetsvrouw was mijn beste beslissing ooit, een ideale redder voor je relatie. Stephanie Coorevits Een relatie is al moeilijk genoeg zo. Je moet het niet nog uitdagender maken door te ruziën over dingen als het huishouden als je dat allebei niet graag doet en het maatschappelijk perfect aanvaardbaar is om iemand in te huren die het voor jou kan doen. (...) Seks daarentegen behoort níét standaard tot dit scala, en hoewel het eveneens bijzonder makkelijk is om daar iemand voor in te huren, blijf je hier bij voorkeur toch zelf voor instaan.



"Wij leggen de lat veel te hoog voor onszelf, vindt Stephanie. "Ik werk zelfs parttime, ik heb geen kinderen en wel een poetsvrouw. Maar we moeten al zoveel als vrouw, de verwachtingen liggen hoog. Je moet mooi zijn, een strak lijf hebben, je moet een interessant sociaal leven hebben, je moet een diploma hebben,... en dat ook nog eens allemaal met de glimlach. We zijn superwoman toch niet? Ik haat poetsen ook echt vreselijk hard en ik kan het ook niet. Nu ben ik zo blij dat mijn poetsvrouw komt en mijn huis elke vrijdag proper is. Dat was mijn beste beslissing ooit, naast een vaatwasmachine. Allebei zijn het geweldige redders voor je relatie."

4. "HET GEVOEL" IS NIET ALLES Zou het met een ander zo veel beter zijn? Waarschijnlijk niet. Stephanie Coorevits Het gevoel zal helaas niet altijd juist zitten als je man níét Prince Charming/je vrouw níét SnowWhite heet. Je bent immers getrouwd met een échte mens. Iemand met eigen verlangens, driften en persoonlijkheidskenmerken die nooit perfect zullen aansluiten bij de jouwe. (...) We moeten ons niet afvragen of dat gevoel helemaal juist zit, maar wel of het gevoel goed genoeg is. Dat is geen romantische vraag en het is zeker en vast geen spannende of passionele. Het is er wel eentje waarvan het antwoord volgens mij iets dichter aanleunt bij wat we van een lange, monogame relatie met een echte mens kunnen verwachten



"Je kan nooit zeker weten of 'het gevoel' van een relatie juist zit, ik weet dat ook niet," zegt Stephanie. Ik weet ook niet of ik de rest van mijn leven met Simeon zal blijven - liefst wel, dat zou tof zijn - maar natuurlijk twijfel ik ook wel eens. Ik denk dat je gewoon moet denken: zou het met een ander zoveel beter zijn? - waarschijnlijk niet. Het is ook logisch dat er sleur komt in een relatie. Je moet gewoon voor jezelf uitmaken of je het nog tof genoeg vindt, wegen de positieve kanten nog op tegenover de negatieve? Als dat niet zo is, moet je er misschien een punt achter zetten. Maar ik zeg het: ik ben geen relatie-expert. Het is niet omdat ik een boek heb geschreven dat ik er plots alles over weet (lacht)."