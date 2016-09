"Deze koffie geeft je een erectie die tot drie dagen aanhoudt"

Door: redactie

29/09/16 - 17u09 Bron: The Sun, news.com.au

© thinkstock.

Het lijkt te mooi om waar te zijn: een kopje koffie die je prestaties in de slaapkamer een boost geeft. Dat is precies wat de makers van de oploskoffie Stiff Bull beloven: een natuurlijk drankje "dat relaties kan redden".





Het drankje, dat in Maleisië wordt geproduceerd en overigens helemaal halal is, bevat een mengeling van tongkat ali, macawortel en guarana, ingrediënten die "al eeuwenlang door volkeren in Azië en Zuid-Amerika worden gebruikt om de seksuele gezondheid te verbeteren en het libido te stimuleren".



Volgens de website van Stiff Bull zorgen ze bovendien voor "een schitterend effect dat twee tot drie dagen kan aanhouden". Maar: er zit een slappe adder onder het gras.



Gezondheidsexperts waarschuwen dat de koffie bestanddelen bevat die niet worden vermeld. Wanneer die worden gebruikt in combinatie met andere middelen, kan dat voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen zoals hartkwalen die het risico op een hartaanval doen toenemen.



De Amerikaanse FDA, het controleorgaan voor medicatie en voeding, maant mannen aan Stiff Bull links te laten liggen. Wetenschappers van het FDA hebben tests uitgevoerd en vastgesteld dat het brouwsel een ingrediënt (sildenafil) bevat dat gelijkenissen vertoont met het actieve ingrediënt van Viagra. Wanneer dat wordt gemengd met andere medicatie, kan dat leiden tot hartkwalen, hoge bloeddruk en verhoogde cholesterol. Het ingrediënt wordt echter niet vermeld op de verpakking. De FDA waarschuwt: "Dit onvermelde bestanddeel kan reageren op nitraten in bepaalde medicijnen en kan voor een gevaarlijk daling van de bloeddruk zorgen".



Mannen met diabetes, hoge bloeddruk, hoge cholesterol of hartkwalen die daarvoor ook medicijnen nemen, kunnen de Stiff Bull beter laten.