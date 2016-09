Doe jij mee aan Say Yes to the Dress Benelux?

© Unsplash.

Eindelijk, ons favoriete guilty pleasure krijgt een Nederlandstalig jasje: Say Yes to the Dress komt naar Vlaanderen! Is jouw liefste onlangs op de knieën gegaan en ben je naarstig bezig met het voorbereiden van jouw winterbruiloft? Dan is TLC op zoek naar jou!

Ga jij dit jaar of volgend jaar in de winter trouwen? Staat jouw bruiloft in het teken van Winterwonderland? Dan ben jij de ideale kandidaat voor een Winterspecial van Say Yes to the Dress Benelux. Mogen ze er bij zijn als jij je droomjurk gaat uitzoeken? En ben jij, en natuurlijk jouw entourage, beschikbaar op maandag 10 of dinsdag 11 oktober? Meld je dan nu aan via casting@strixtv.nl.



De opnames vinden plaats in Deurne, Nederland.



Say Yes To The Dress Benelux is vanaf dinsdag 25 oktober om 20:10 uur te zien bij TLC Vlaanderen.