Herman Brusselmans doorbreekt taboe en vertelt over zijn erectiestoornissen

Door: TVM

28/09/16 - 11u00 Bron: Radio1

© Jan De Meuleneir/Photonews.

Eén man op drie tussen 40 en 70 wordt geconfronteerd met erectiestoornissen, maar het blijft een taboe om in het openbaar over te spreken. Herman Brusselmans heeft het daar blijkbaar minder lastig mee. In Hautekiet op Radio 1 sprak hij openlijk over zijn eigen erectiestoornissen.