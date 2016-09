Paaldanseressen willen stigma rond strippen aanpakken

video Hoewel paaldanslessen tegenwoordig her en der opduiken als pittige workout, krijgen de echte pro's - de strippers dus - nog vaak af te rekenen met vooroordelen. Om dat negatieve etiket de wereld uit te helpen, maakte model Adwoa Aboah bovenstaande documentaire.

Adwoa Aboah heeft als doel om jonge meisjes een handje te helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Van psychische kwesties tot fysieke kenmerken en hun seksualiteit: alles wil ze bespreekbaar maken. Daarom startte ze in samenwerking met i-D magazine met het project Gurls Talk. In deze video, die onderdeel is van een driedelige reeks, bezoekt ze enkele dames die hun brood verdienen in het stripcircuit in Los Angeles. Shay, Kasey en Alabama vertellen openlijk over hun keuze voor de toch wel opmerkelijke carrière, maar ook hun seksualiteit en persoonlijkheid.