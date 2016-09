Hoe jaloers ben jij in een relatie? Doe hier de test

© thinkstock.

Lees jij ook wel eens de sms'jes van je partner om hem of haar te controleren? Onderzoek toont aan dat jaloezie vaak aan de basis ligt van partnergeweld. Daarom lanceren vrouwenorganisaties zij-kant, VIVA-SVV en de Beweging tegen Geweld een campagne met onder meer het testje "Hoe jaloers ben jij?", om vooral jongeren te wijzen op de gevaren van jaloezie in een relatie.

Jaloezie komt vaak voor bij jonge koppels. Dat blijkt onder meer uit de digitale relatietest van vrouwenorganisatie zij-kant die meer dan 5.000 respondenten in 2015 invulden. 35% van de ondervraagden zei toen dat hun partner soms hun sms'jes, e-mails en Facebookberichten leest en er nieuwsgierige vragen over stelt. 8% ging nooit iets drinken met iemand anders omdat de partner dit niet oké vindt. 38% van de jongeren ziet jaloezie dan weer als een bewijs van liefde. Hoog tijd voor een campagne rond jaloezie, zo vonden vrouwenorganisaties zij-kant, VIVA-SVV en de Beweging tegen Geweld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jaloezie een belangrijke oorzaak is van partnergeweld.

Wat is "gezonde jaloezie"?

3 TYPES JALOEZIE



Reactieve jaloezie

- concrete aanleiding (bv. veel contact met ex)

- milde vorm, komt bij de meesten voor



Angstige jaloezie

- angst voor bedrog of verlaten worden

- uit zich in veel piekeren

- ongezonde vorm



Preventieve jaloezie

- jaloezie zonder aanleiding

- controlegedrag om bedrog te voorkomen (bv. sms'jes lezen, contact met anderen verbieden)

- ongezonde vorm





"Een beetje jaloezie is toch "gezond"?, zo denken velen, maar vaak is het dat niet. De sms'jes of Facebookberichten van je partner controleren gaat al te ver. Dan spreken we van zogenaamde preventieve jaloezie. Je bent jaloers omdat je wil voorkomen dat je partner je gaat bedriegen, waardoor je dingen gaat controleren of extreem bezitterig wordt. Pas als er een echte aanleiding is voor jaloezie - bijvoorbeeld je partner die veel met zijn of haar ex afspreekt of voortdurend de mond vol heeft over één bepaald persoon - kan je spreken van een milde vorm van 'gezonde jaloezie', die reactieve jaloezie wordt genoemd. Die heeft iedereen in bepaalde mate en is niet overheersend. Tot slot is er de angstige jaloezie, die vooral leidt tot piekeren en angst dat je partner je zal bedriegen of verlaten.