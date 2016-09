Hij is er: de nieuwste trailer van 'Fifty Shades Darker'

Door: redactie

13/09/16

video Jamie Dornan-liefhebbers kunnen zich verlekkerd in de handen wrijven, want het is zover: Universal Pictures heeft net de officiële, lange trailer van 'Fifty Shades' Darker online gezet. Christian en Anastasia passioneel in de douche, liefdevol kussend of mysterieus op een gemaskerd bal: de veelbelovende beelden prikkelen alvast de nieuwsgierigheid.