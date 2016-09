Fotograaf legt vrouwen vast tijdens hun hoogtepunt

Door: redactie

Het vrouwelijke orgasme, het is en blijft een mythisch beestje. Wat is het nu eigenlijk, en waar komt het vandaan? Het roept ontelbare vragen op, waarvan er vandaag de dag nog maar enkele beantwoord werden. Maar hoe het er precies uitziet, daar bestaan geen geheimen meer over. Met dank aan fotograaf Albert Pocej.

De Litouwse fotograaf legde immers vijftien vrouwen op de bijzonder gevoelige plaat vast terwijl ze een orgasme beleefden. De beelden zijn smaakvol en sensueel, en dat was precies waar Albert voor ging. "Ik wilde niet dat dit project een cliché werd," vertelt hij. Geen actrices dus, maar de focus op het gevoel dat een hoogtepunt teweegbrengt. "Dat wou ik zo waarheidsgetrouw mogelijk overbrengen. Iedere vrouw is anders, en dat geldt ook voor hun seksualiteit."



Maar Albert heeft nog een nobeler doel dan enkel mooie foto's maken. "Mannen gaan er al te vaak van uit dat zij zich in een dominante positie bevinden. Maar één van de weinige dingen die ze niet kunnen controleren, is het genot van een vrouw. We kunnen stellen dat het vrouwelijk orgasme een raadsel is, en met dit experiment probeerde ik dat in beeld te brengen," staat te lezen op zijn Facebookpagina.