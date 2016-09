Er komt nog een vijfde boek van 'Fifty Shades'

© screenshot FSOG.

Wegens succes verlengd mag je wel heel letterlijk nemen bij de populaire boekenreeks 'Fifty Shades of Grey'. Vorig jaar verscheen er al een vierde boek en nu heeft de Britse schrijfster E.L. James aangekondigd dat er ook nog een vijfde deel uitkomt. En dat terwijl 'Fifty Shades' ooit bedoeld was als een trilogie. Maar het succes viel simpelweg niet te negeren.

De eerste drie boeken in de reeks: 'Fifty Shades of Grey', 'Fifty Shades Darker' en 'Fifty Shades of Freed' waren een gigantisch succes. Wereldwijd gingen er in 2013 al meer dan 60 miljoen exemplaren over de toonbank. Een jaar na de release werd bekend gemaakt dat de boeken allemaal verfilmd zouden worden. In 2015 ging 'Fifty Shades of Grey' in première, en hoewel de pers bijzonder kritisch was, werd de film een enorm kassasucces.



Kortom, fans genoeg van de relatie tussen tussen Christian Grey en Anastasia Steele, en dus kwam er vorige zomer een vierde boek uit: 'Grey - Fifty Shades of Grey as told by Christian'. Dat biedt inzicht in de duistere hersenkronkels van de mysterieuze mr. Grey. Het verhaal is niet nieuw, maar we bekijken de relatie tussen Anastasia en Christian vanuit het standpunt van de rijke en aantrekkelijke zakenman.



Blijkbaar kunnen de fans er echter geen genoeg van krijgen, want afgelopen weekend, op de 27ste verjaardag van personage Anastasia, werd aangekondigd dat er nu ook nog een vijfde boek komt. Het was de schrijfster zelf die dat bevestigde door alvast een klein stukje uit het boek op Facebook te posten.

