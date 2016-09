Onze columniste over veilig vrijen: "Hoeveel keer ik niet hoorde: je neemt de pil toch, hé?"

Door: redactie

Sexy Sundays Of je nu voor of tegen de pil bent, dat maakt onze columniste helemaal niks uit. Maar vergeet je alsjeblieft niet af en toe ook een condoom boven te halen?

Maak je geen zorgen: dit wordt geen pro-pil column. Of een anti-pil verhaaltje. Het laatste jaar ging PR-gewijs niet bepaald denderend voor de pil. Steeds meer dames leken genoeg te hebben van die dagelijkse dosis hormonen en de (soms letterlijk ziekmakende) bijverschijnselen en deelden online onder het hoedje #mypillstory de ongemakken die het pilletje met zich meebrengt. Van depressieve gedachten tot bloedingen die maandelang doorgingen: het leven is soms geen lachtertje als je probeert om niet zwanger te worden. Nochtans is het een heel handig contraceptiemiddel als je het kan verdragen, merkte één twitteraarster op. En een recent onderzoek naar eierstokkanker wist te vertellen dat het aantal doden door die ziekte fors gedaald is dankzij het toenemende gebruik van de pil en al haar hormonen. Niet alleen maar slecht nieuws, dus, maar maak je vooral geen zorgen: dit wordt geen pro-pil column. Of een anti-pil verhaaltje. Ik geef het maar gewoon mee, zodat je niet meteen gaat panikeren als iedereen die je kent gestopt is met de pil maar jij ze zonder problemen blijft nemen. Of omgekeerd. Lees ook Onze columniste gaat op seksles: hoe geef je een succesvolle handjob?

Ik heb nooit stilgestaan bij wat de pil nu precies doet met mijn lichaam. Er zijn duidelijke pluspunten, zoals grotere borsten (hoera!) en een gave huid zonder onzuiverheden (dubbele hoera!). En één groot minpunt: mijn dijen zijn plots veel meer aanwezig, terwijl ik niet zat te wachten op een mini-Kardashian figuur. Maar het feit dat zo'n klein pilletje ervoor kan zorgen dat ik mijn regels niet om de twee maanden krijg, maar netjes op tijd, en dat ze geen drie weken maar drie dagen duren - om nog maar te zwijgen over hoe mijn regels zonder pil een triljoen keer meer pijn deden - weegt voor mij op tegen alle mogelijke bijwerkingen. Vooral omdat ik na wat geprobeer terecht ben gekomen bij een lichte pilvariant die helemaal geen invloed heeft op mijn libido (katsjing!). Het enige dat daar verandering in lijkt te kunnen brengen is een gebrek aan spaghetti, drie slapeloze nachten op rij en mijn lief die zijn beloofde huishoudelijke taakjes niet doet. Maar vooral dat gebrek aan spaghetti. © thinkstock.

De pil geeft een vals gevoel van veiligheid. En niet alleen aan mij: ook aan heel wat heerschappen die met mij in bed doken. Ik heb vast gewoon geluk dat mijn lichaam redelijk neutraal reageert op al die hormonen. Of op medicatie in het algemeen: ik word nooit suf bij het slikken van mijn dagelijkse (giga!) portie anti-allergiemedicijnen of van zware pijnstillers. Het grootste nadeel van de pil vind ik dan ook niet de mogelijke bijwerkingen op mijn lichaam, wel die op mijn gedachten: want het nemen van de pil geeft een vals gevoel van veiligheid. En niet alleen aan mij: ook aan heel wat heerschappen die met mij in bed doken. "Je neemt de pil toch, hè?" was het enige dat ze vroegen, soms zelfs pas nadat ik opgevuld met sperma lag na te hijgen in zijn armen. Nee, zwanger zou ik inderdaad niet worden. Maar wat met die andere vervelende kwaaltjes? Chlamydia, bijvoorbeeld? Of herpes? Of HIV? Ik was zelf redelijk onvoorzichtig - en ga dus geen oordeel vellen - want ik had niet altijd een condoom op zak en vergat in het heetst van de strijd er soms naar te vragen. Maar geen enkele keer heb ik een man weten informeren naar mijn SOA-cv. Of haalde er ooit iemand spontaan een rubbertje boven. Terwijl de gevolgen van onveilige seks veel groter kunnen zijn dan een schattig baby'tje. Ik was een paar keer héél dom om zonder extra rubbertje in bed te duiken (Don't try this at home, kids!), maar de heerschappen die erbij waren, dachten evenmin aan protection.

Na zes maanden vierden we de goede bloedtest met een beetje champagne en helemaal geen condooms. Met mijn huidige liefde heb ik het tijdens ons prille slaapkamergeluk veel voorzichtiger aangepakt. Je bent al wat ouder en je hebt al wat meer beddengoed van dichtbij gezien, "en je weet maar nooit waar hij gezeten heeft!" drukte een vriendin me op het hart, voor ze me een doosje condooms toestopte vlak voor mijn eerste echte date. Toen de liefde bleek te duren, heb ik geïnvesteerd in van die ultradunne extra gevoelige goudkleurige rubbertjes. En na zes maanden hebben we allebei een uitgebreide bloedtest laten uitvoeren - hoe romantisch! - en hebben we de goede resultaten gevierd met een beetje champagne en helemaal geen condooms. Want vanaf nu was de pil écht nog de enige bescherming die we nodig hebben.



Dus of je nu wel of geen pilletje slikt: vergeet ook je andere bescherming niet. Om het met de woorden van de ongeëvenaarde Def Dames Dope te zeggen: Hey you, don't be silly, put a condom on your willy. Want - en dit motto steel ik even bij Sensoa - Chlamydia is geen kamerplant. 'Cunnilingus is geen pasta' was een andere leuke leuze. Mmmh, daar kunnen we het ook wel eens over hebben...