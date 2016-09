Escort klapt uit de biecht: "Een zak vol speeltjes"

© Thinkstock.

Nu Matteo Simoni het beste van zichzelf geeft als gigolo in Callboys, vragen heel wat mensen zich af waarom vrouwen precies een escort inhuren. En gaan ze dan echt voor gladde exemplaren die dingen zeggen als 'nu gaan we vegen'? Spencer, een professionele sekswerker uit Sydney, klapt uit de biecht.

© Thinkstock.

Devon Macharis uit Callboys lijkt alvast niets op Spencer, die de journaliste omschrijft als 'een combinatie van Christian Grey en James Bond'. Sexy en gesofisticeerd dus. En hij helpt meteen nog wat andere misverstanden de wereld uit. "Het gaat niet alleen om seks. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik eigenlijk nooit geboekt wordt enkel en alleen voor seks. Voor veel vrouwen ben ik vooral een luisterend oor: ik oordeel niet, wil ze niet veranderen en heb geen medelijden met hen. Natuurlijk komt seks er bij kijken, maar dat is maar één aspect van de job."



Niet alles uit Callboys is echter fictie: "Ook ik begin met een connectie op te bouwen, door middel van wat lichte conversatie. Dat hoeft niet diep te zijn, want ze willen eigenlijk niet zo veel weten over mij." Spencer heeft ook altijd een zak vol speeltjes en attributen mee. "Ik leg die altijd ostentatief open. Zo weten ze dat het een leuke tijd wordt, en voelen ze zich niet nerveus om me te vragen waar ze zin in hebben."



Overtuiging

Nerveuze dames zijn schering en inslag, aldus Spencer. "Niet alle dames vertellen openlijk wat ze willen. Ik moet ze er vaak aan herinneren dat het hun tijd is, en dat alles draait om wat ze wensen. Maar vaak moet ik ze wat overtuigen."



Spencer wordt ingehuurd door vrouwen van alle leeftijden, en die hebben over het algemeen ook andere bedoelingen. "Vrouwen die ouder zijn dan 40 zijn vaak gescheiden en hebben geen zin om opnieuw het datingleven in te duiken op zoek naar een goede partner. Ze hebben vaak ook een druk leven en willen iets simpels dat hen snel geeft wat ze nodig hebben. Geen Tinder, maar een afspraak met mij. Vaak boeken ze me ook maar een keer."



Te veel porno

De jongste klant van Spencer is nog geen 30. "Vrouwen jonger dan 30 willen eigenlijk vooral ervaring opdoen. Ze willen een goede partner worden voor hun toekomstige vriend/man. Vaak hebben ze te veel naar porno gekeken en weten ze niet meer wat ze moeten denken. Ze willen vooral bevestiging dat ze niet slecht zijn in bed."



En dan zijn er nog vrouwen ouder dan 50. "Ze hebben een minder druk leven, maar wel iets meer geld. Hun partner is vaak al gestorven of ze zijn net op pensioen. Bij deze klanten draait het om eenzaamheid: ze willen aandacht, affectie en aanrakingen."



Koppels

"30 procent van mijn klanten zijn koppels", aldus Wesley in de eerste aflevering van Callboys. En dat kan ook Spencer bevestigen. "1 op 3 boekingen is voor koppels. 30 procent van mijn klanten is getrouwd, en over het algemeen weet hun partner ervan. Mannen boeken me vaak voor hun vrouw als geschenk of als ze zelf niet meer in staat zijn om haar te plezieren."