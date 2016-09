Niet voor doetjes: koppel neemt trouwfoto's op machtige locatie

© Instagram.

Niet dat er iets mis is met een zomers bos of een zonnebloemveld bij het ochtendgloren, maar Lauren en Alexander Michaels gaan liever een stapje verder. Zij namen hun huwelijksfoto's op een actieve vulkaan.

Mijn trouwjurk zou mooi afsteken bij lava, dat is wat Lauren Michaels gedacht moet hebben. En dus trokken ze in het midden van de nacht zes kilometer lang de Kilauea-vulkaan in Hawaii op, om daar bij zonsopgang de perfecte trouwfoto's te nemen.



Lauren stak onderweg haar jurk in een rugzak, en eens ze de lavavlakten hadden overgestoken nam fotografe Jenna Lee de prachtigste foto's. Niet voor watjes (of onsportievelingen), maar het resultaat mag er meer dan wezen.