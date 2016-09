De Obama's bewijzen hun liefde met romantische foto

Barack (55) en Michelle (52) Obama worden vaak omschreven als het perfecte koppel, maar al even vaak wordt gefluisterd dat de twee dat eigenlijk alleen voor de buitenwereld doen. Met deze liefdevolle foto helpen ze die geruchten snel de wereld uit.

© Essence.

Het beroemde koppel ter wereld is het onderwerp van een uitgebreid interview in het oktobernummer van Essence. Nu hun tijd in het Witte Huis langzaam aan een einde komt, blikken ze terug op de laatste acht jaar. Ze zijn trots op wat ze bereikt hebben, en hun liefde heeft duidelijk niet geleden onder de zware jaren aan de top.



"Ik kan ontegensprekelijk zeggen dat Amerika nu beter is dan voor we aan de macht kwamen. Hoe je het ook bekijkt, economisch zijn we beter af", aldus Barack. "Maar er is ook nog veel werk aan de winkel." Michelle hoopt dan weer dat haar opvolgster blijft ijveren voor de rechten van zwarte jongens en meisjes. "Het betekende iets voor hen, een zwarte familie als leider. We hebben veel jongeren laten zien dat ze het ook ver kunnen brengen. Ik denk dat we een blijvende impact hebben nagelaten."



De twee hebben mooie herinneringen overgehouden aan het Witte Huis. "Met de meisjes samen zijn op zomernachten, met de honden wandelen... het zijn mijn mooiste familieherinneringen."