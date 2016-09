Dit zijn de populairste babynamen in ons land

Door: TVM

8/09/16 - 14u57

© shutterstock.

Voor het dertiende jaar op rij is Emma de populairste naam bij pasgeboren meisjes. Louis is al de derde keer de winnaar bij jongens. Al zijn er wel grote verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

Louise en Olivia sluiten de top-3 af voor de pasgeboren meisjes in ons land. Bij de jongens worden ook Arthur en Noah erg vaak gebruikt. Dat geld echter enkel voor de lijstjes van heel ons land. Per gewest verschilt de top-10 immers erg van elkaar.

In Vlaanderen is bijvoorbeeld Lucas de populairste jongensnaam, en daarna volgen Liam en Arthur. Bij de meisjes is Louise de winnaar, daarna volgen Emma en Marie.