Seksuologen en gynaecologen delen woede columniste: "Je vagina wassen kan zelfs leiden tot problemen"

"Een vagina ruikt naar vagina", schreef columniste Nynke de Jong vandaag in een veel gelezen column in de Nederlandse krant AD. Ze reageerde daarmee op een advertentie van Kruidvat over vaginale wasgels, gericht op onzekere jonge meiden. Seksuologen en gynaecologen delen haar woede. "Douches en emulsies? Wat een onzin!" Onze eigenste Goedele Liekens vertelde eerder ook al dat een vagina echt niet naar rozen hoort te ruiken.

Nynke de Jong. © AD. Vaginaaldouche, verfrissende doekjes voor het vrouwelijk geslachtsdeel en vaginadeodorant, dat zijn de producten die vrouwen wordt aangeraden in de aanbiedingsfolder van Kruidvat. "Soms is water niet genoeg..." schrijft de winkelketen daarbij.



Om die 'geurtjes daar beneden' tegen te gaan, zouden vrouwen vaginale wasgels kunnen gebruiken, onder meer van Kruidvat huismerk. Andere bekende merken zijn Multi-Gyn, Chilly en Lactacyd. Die laatste bestaat zelfs al zestig jaar en beweert wereldwijd elke dag door miljoenen vrouwen te worden gebruikt.



Bij het zien van deze advertentie komt het stoom uit de oren van De Jong. In haar column van vandaag, die viraal ging op internet, waarschuwt ze jonge meiden er niet in te trappen. "Een vagina ruikt naar vagina, daar hoeft helemaal niemand zich voor te schamen.'' Ze is blij dat haar column zo veel mensen aanspreekt. "Ik vind het ook echt een ding: al die hoge eisen aan jonge vrouwen. Het maakt vrouwen onnodig onzeker. Dat moeders zeggen mijn column aan hun dochter te laten lezen, doet me goed.''



"Een gezonde vagina ruikt niet naar rozen", vertelde seksuologe Goedele Liekens eerder ook al eens in het Nederlandse blad La Vie en Rose. Ook van geparfumeerde inlegkruisjes en tampons moet zij niet weten. "Vrouwen schamen zich geheel ten onrechte voor de geur van hun nedere regionen. En dan te bedenken dat vrouwen vroeger een vleugje van het eigen vocht achter hun oren smeerden", zegt ze. "Dát werkt pas erotiserend, probeer het maar eens."

Een vagina hoor je niet te wassen Seksuologe Hanneke Termeer Fout!

Kruidvat beweert echter dat intieme hygiëne niet alleen verfrist, maar ook beschermt. "Fout, fout, fout!'' roept ook seksuologe Hanneke Termeer. "Een vagina hoor je niet te wassen. Hierdoor kun je het natuurlijke milieu verstoren. Afscheiding hoort erbij. Waarom wassen!?''



Gynaecoloog Albert Adriaanse raadt wasgels zelfs ten zeerste af. "Een vagina is een zelfreinigend orgaan. Daar moet je zo weinig mogelijk aan doen. Alleen als je een infectie hebt, kun je iets bijstellen. Maar je vagina wassen is niet verstandig. Het kan zelfs leiden tot problemen.''



Niet alleen zeep is slecht voor het vrouwelijk geslachtsdeel, maar het is ook niet verstanding om het met water inwendig te spoelen. "Een vagina is in evenwicht. Dat kan je alleen maar verstoren'', licht Adriaanse toe. Zijn advies: de entree mag worden schoongemaakt, maar verder moet je er vooral niet te veel aan doen. "De kans dat je iets verstoort is veel groter dan dat je iets nuttigs doet.''