Ook Katrin - mevrouw Mertens - Kerkhofs gaat graag met celebs op de foto

Ze mag dan zelf BV-status hebben, mevrouw Dries Mertens kan zelf ook al eens starstruck zijn als ze een celebrity spot. Zoals de Kardashians, bijvoorbeeld.

Toen Katrin Kerkhofs mama Kardashian tegen het lijf liep op Capri, kon ze het niet laten om de Amerikaanse reality ster om een kiekje te vragen. "Wanneer de Kardashians op je verjaardagsweekend opduiken: oh my God," stond er te lezen bij de foto die meteen op Instagram opdook. Van een uniek verjaardagscadeau gesproken.



Dat ze Kris Jenner tegenkwam, is niet zo verwonderlijk. Capri staat er immers bekend om de hotspot te zijn voor tal van celebrities. "Het Saint-Tropez van Italiê," omschrijft Katrin het zelf. ""Super mooi, fancy restaurants maar wel super door." En bovendien ook lekker makkelijk dat het vlakbij Napels ligt, waar manlief Dries Mertens al eens graag een balletje trapt.