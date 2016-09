Columniste over intieme hygiëne: "Lieve meisjes, een vagina ruikt naar vagina"

© Unsplash.

Vraag om het even welke man naar de ideale vrouw, en zijn beschrijving zal er ongeveer als volgt uitzien: een volle haardos, opgemaakt maar niet té en een elegante kledingstijl. Dat zijn al heel wat eisen. En daar hoeft een naar roosjes geurende vagina niet bij, als je het aan columniste Nynke de Jong vraagt. Zij kroop in haar pen naar aanleiding van een reclamecampagne van Kruidvat voor intieme wasemulsies.

"Jonge meiden hebben vanwege hormoonwisselingen eerder last van geurtjes daar beneden," zo steekt de reclametekst van wal. "Hiervoor kun je een verfrissende wasemulsie gebruiken, bijvoorbeeld van Chilly." Of bijvoorbeeld gewoon niet.



Een vagina ruikt naar vagina

"Lieve pubermeisjes, een vagina ruikt naar vagina. En een piemel naar piemel. Daar hoeft helemaal niemand zich voor te schamen," zo schrijft de Nederlandse in de krant AD. Volgens de Jong gaat Kruidvat een brug te ver door intieme wasemulsies aan te prijzen als iets noodzakelijks. Jonge tienermeisjes maken zich al veel te druk om hun uiterlijk, extra zorgen om het aroma van hun vagina hoeven daar echt niet bij te komen. En gelijk heeft ze.



Stinkende lul

Waarom bestaan er trouwens geen advertenties voor een "stinkende lul", vraagt ze zich ook af. Omdat meisjes een makkelijk slachtoffer zijn. "Heb je ooit een reclame gezien tegen een stinkende lul? Ooit een jongen zijn geslacht in een pot lavendel zien hangen om van die muffe camembert-lucht af te komen? Nee toch?" En dus roept de columniste op om je vooral niets te laten aanpraten door de campagne, en gewoon lekker je eigen ding te doen. Zonder naar munt geurende wasemulsies in huis te halen.