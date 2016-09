Deze drie veelvoorkomende soa's zijn steeds moeilijker te behandelen

Door: TVM

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) waarschuwt dat gonorroe, syfilis en chlamydia steeds moeilijker te behandelen zullen zijn in de toekomst. Dat komt omdat de soa's - net zoals vele andere ziektes - meer en meer resistent worden tegen antibiotica.

Normaal gezien worden de drie erg gangbare soa's genezen met een redelijk korte antibioticakuur. Maar er ontwikkelen zich steeds meer varianten van de ziektes die resistent worden tegen antibiotica. Vooral bij gonorroe wordt de situatie stilaan dramatisch.



"Wanneer de soa's niet behandeld worden, kunnen ze tot serieuze gezondheidscomplicaties leiden, en met name voor vrouwen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onvruchtbaarheid, ontsteking van de bekken en een miskraam. Ook zijn mensen die één van deze soa's hebben opgelopen vatbaarder voor HIV", aldus het WHO.



Daarom stelde het WHO nieuwe richtlijnen op, die dokters adviseren de soa's te behandelen met de overgebleven antibioticum die wel nog werkt. Ook hameren ze erop te blijven verspreiden dat condooms erg effectief zijn om de soa's te voorkomen.