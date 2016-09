Mannelijke escort onthult wat vrouwen echt willen in bed: "De '50 shades'-ervaring is populair"

Door: redactie

Op de Vlaamse fictiereeks Callboys over gigolo's is het nog wachten tot donderdag. Maar de Australische mannelijke escort Ryan James gunt ons nu al een blik achter de schermen van zijn bijzondere job. "Vrouwen zijn op zoek naar een ervaring die meer rond hen draait." Van bondage tot een heel weekend samen op hotel: Ryan James weet hoe hij zijn uitgebreide schare aan vrouwelijke klanten moet plezieren.

De klanten van Mr. James zijn heel divers, zo vertelt hij. "Veel van die vrouwen zouden ook moeiteloos een man mee naar huis kunnen nemen van op café, maar ze willen een andere ervaring. Soms zijn ze recent gescheiden, of nog getrouwd maar hebben ze al lang geen intiem contact meer gehad. Ik heb ook koppels onder mijn klanten die een trio willen, of vrouwen die nog maagd zijn. De jongste klant die ik had was 20."



De '50 shades'-ervaring

Meestal hebben vrouwen geen specifieke fantasieën als ze bij hem komen. "Klanten vertellen me wel dat ze vaak ervaren dat seks vooral om de man draait. Als hij klaarkomt, is het gedaan. Ze willen meer de focus op hen." Zo gebeurt het dat James af en toe lichte bondage verzorgt, die hij zelf de "50 shades of Grey"-ervaring noemt. "Vrouwen vinden het fijn om een leidende hand te hebben, zeker als ze zelf niet helemaal weten wat ze willen." Maar net zo goed zijn er dames die een heel weekendje weg gaan met Mr. James, of samen met hem een diner plannen.