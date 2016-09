Op dit moment verliezen koppels gemiddeld de passie in hun relatie

Door: redactie

4/09/16 - 14u00 Bron: nsmbl.nl

© thinkstock.

Wanneer je net met iemand samen bent, kruip je liefst elke dag samen tussen de lakens. De liefde spat er vanaf, maar bij de meeste koppels neemt die intense opwinding na een tijdje af. Gemiddeld breekt dat moment aan na 12 maanden, stellen onderzoekers nu.

Voor het onderzoek werd het seksleven van 3.000 heteroseksuele koppels geanalyseerd. Sommige deelnemende koppels waren nog maar een paar weken samen, anderen al meer dan twintig jaar. De meest opvallende conclusie die de onderzoekers trokken, was dat koppels het eerste jaar van hun relatie het meest actief zijn op seksueel vlak, waarna dat stilaan afneemt. Volgens de onderzoekers komt dat omdat koppels tijdens het eerste jaar de seksuele voorkeuren van elkaar willen leren kennen. Eens ze die kennen, wordt er minder vaak gevreeën.



Uiteraard wil dat niet zeggen, dat je geen goed seksleven meer kunt hebben na een jaar. Er mag dan wel minder gevreeën worden, de seks is daarom niet minder goed. Zelfs niet na twintig jaar, concluderen de onderzoekers in het rapport dat werd gepubliceerd onder de naam 'Does sexual satisfaction change with relationship duration?'.