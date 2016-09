Astrid Bryan wil van achternaam af & 5 celebs die haar voorgingen

© kos.

Astrid Bryan is een echte merknaam geworden in Vlaanderen, maar nadat ze drie jaar geleden uit elkaar ging met John Bryan, wil ze nu van haar achternaam af. Op sociale media noemt Astrid zich ondertussen al 'One and Only Astrid' en ze gaf eerder al aan dat ze de naam van haar nieuwe vriend Bram Coppens overneemt na hun huwelijk.

We vroegen ons al even af wanneer Astrid Bryan haar naam zou veranderen, zeker nu de scheiding met haar ex-man 'den John' nogal uit de hand loopt. John zou zijn ex aangeklaagd hebben en twee miljoen van haar eisen. Eerder vertelde ze al dat ze van plan is om na haar huwelijk met regisseur Bram Coppens zijn achternaam over te nemen, ondanks het feit dat haar naam in Vlaanderen een merk is geworden.



Specialisten vertelden eerder al aan onze krant dat een naamsverandering geen goede zet zou zijn voor Astrid. "Ik zeg altijd: het laatste wat een merk moet doen, is z'n naam veranderen. Een merknaam is veel geld waard. Astrid Bryan heeft er jaren aan gewerkt om een merk te worden. Uit commercieel oogpunt gooi je dat niet weg," aldus merkenspecialist Fons Van Dyck. Maar daar trekt La Bryan zich niets van aan, want op Instagram en Facebook veranderde ze haar naam alvast naar 'One and Only Astrid'.



Astrid is trouwens lang niet de enige ster die voor een naamsverandering kiest na een scheiding. Deze gingen haar onder andere voor:



