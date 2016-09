Met deze truc moeten je kleren fors minder lang de droogkast in

© unsplash.

Een droogkast maakt bij de meeste mensen een onmisbaar deel uit van het huishouden, maar helaas verbruikt het handige apparaat ook erg veel energie. En goed voor je kleren is het ook al niet. Omdat wij liever geen vrede nemen met handdoeken die zo hard zijn als schuurpapier, delen we een trucje om het droogproces flink te verkorten.

© thinkstock.

Wat je nodig hebt: een aantal oude tennisballen en je versgewassen kleren. Nieuwe tennisballen kunnen kleur afgeven op je kleren, dus je gebruikt best oude tennisballen die je op voorhand gewassen hebt.



Hoe het werkt: steek de tennisballen mee in je droogtrommel, zet de droogkast op de middelhoge stand en laat een halfuur draaien. Zorg wel dat de droogkast niet te vol zit, de tennisballen hebben plaats nodig om te bewegen.



Waarom het werkt: de tennisballen scheiden de klamme kleren van elkaar, waardoor er meer lucht aan kan en ze dus sneller drogen. Dit trucje werkt trouwens ook goed om veren in donsdekens en jassen terug uit elkaar te slaan.