"Even minder seks omdat het druk is, dat is toch normaal?" zegt onze columniste

4/09/16

Sexy Sundays Onze columniste kwam de eerste drukke werkweek door zonder (nu ja, met minder) seks. Minder getortel, meer afwas. Je kent het wel. Maar dat kan toch ook leuk zijn? Als er maar voldoende 'liefdesactiviteiten die bijna even leuk zijn als seks, maar net niet' op het programma staan.

Ik bedacht me op dag drie van de vakantie dat er ongetwijfeld een wiskundige formule kan opgesteld worden over de verhouding tussen niet moeten koken en de kwaliteit van je seksleven. "Het kan verkeren" zei Bredero, en zo is het ook in ma vie sexuelle. Vorige week was ik nog met vakantie met mijn liefste. Vijf dagen lang dolce far niente, met als grootste zorg het secuur uitzoeken van een restaurant voor die avond. Want op citytrip in een stad gekend om haar lekkere restaurants wil je niet terechtkomen in een tourist trap, als je twee straten verder voor de helft van de prijs kan proeven van een pas bedachte Koreaans-Amerikaanse fusion combinatie in de hipste keet van de week. Ik kan je met veel blijdschap melden dat ik èlke avond goedkoop en heerlijk gegeten heb, en dat ik op de koop toe ook erg veel seks mocht beleven (weliswaar nooit op dezelfde plaats als waar ik at, voor alle duidelijkheid). Nu had ik het hotel sowieso geselecteerd op kwaliteit van de bedden, maar ik bedacht me op dag drie dat er ongetwijfeld een wiskundige formule kan opgesteld worden over de verhouding tussen niet moeten koken en de kwaliteit van je seksleven. Of over hoe de hoeveelheid afwas omgekeerd evenredig is met het aantal uren - of laten we eerlijk zijn: het gaat meestal om minuten - seksuele activiteit. Lees ook Ooit al eens glijmiddel gebruikt? Onze columniste kan het alvast aanraden

Gelukkig zijn er in seksarme dagen ook andere dingen die het gebrek aan gevogel toch een beetje compenseren. Ik noem het 'liefdesactiviteiten die bijna even leuk zijn als seks, maar net niet' Deze week is er veel minder getortel en veel meer afwas. We zijn terug thuis, het is ontzettend druk op het werk, de garage moet uitgerommeld worden en het uit-etenbudget voor de komende maand hebben we vorige week helemaal opgesoupeerd. Het is niet dat we plots vergeten om tijd te maken voor intieme liefkoosmomentjes, we hebben alleen zo veel te doen dat we te moe zijn tegen dat die torteltijd aanbreekt. "Ik mis je al", fluisterde mijn liefste gisterennacht in bed, toen we weliswaar op tijd naar boven waren gegaan, maar ik meteen in slaap sukkelde eens mijn hoofd mijn kussen raakte. "Morgen, écht!" beloofde ik, al weet ik niet zeker dat ik vandaag lang genoeg wakker kan blijven. Erg, hé. Niet verklappen, hoor. Gelukkig zijn er in seksarme dagen ook andere dingen die het gebrek aan gevogel toch een beetje compenseren. Ik noem het 'liefdesactiviteiten die bijna even leuk zijn als seks, maar net niet'.

Nummer één op mijn lijstje, is naast elkaar zitten om te eten. Iemand heeft gekookt (zucht) en iemand moet de afwas straks doen (nog grotere zucht), maar tussen die twee gebeurtenissen in hoef je voor de volle vijftien minuten even aan niks anders te denken dan aan het eten op je bord en de persoon die naast je zit. Ik kan iedereen aanraden om de stoelen rondom de eettafel buiten te kieperen en te investeren in een bank. Zo kan je heel dicht tegen elkaar - bil tegen bil en zelfs arm in arm als je een beetje lenig bent - je supersnelle pasta broccoli opslurpen.



Samen naar de supermarkt is ook een van mijn favorietjes. Inkopen doen moet sowieso gebeuren, dus sleur ik mijn liefste graag mee naar de Colruyt om romantisch te gaan rillen in de koelkamer en te toasten met de proefwijn die om de een of andere reden altijd ondrinkbaar is (hoe kòmt dat toch, wijnkiezer van de Colruyt?). Dat hij ervoor zorgt dat ik niet buiten kom met een overdaad aan chipskes, koeken en drank, en eraan denkt om ook groenten en melk in de kar te leggen, is alleen maar een pluspunt. Goed voor het gemoed én voor de portemonnee! En met het geld dat ik zo heb uitgespaard, kan ik ondertussen al een sexy lingeriesetje kopen.



Nummer drie is zonder twijfel 's ochtends de wekker tien minuten vroeger zetten om even te snoozen en lepeltjesgewijs het opstaan nog even uit te stellen. Op die tien minuten kan je ook van bil gaan, hoor ik je denken, maar ik las onlangs in een wetenschappelijk boek dat er écht ochtend- en avondmensen zijn en ik ben duidelijk niet het eerste. Op tien minuten tijd is mijn brein 's ochtends nog lang niet klaar voor deftige (lichamelijke) interactie. En dat van mijn liefste ook niet. © thinkstock.

Als je even zou stoppen met het schrijven over het niet hebben van seks, dan kunnen we nù wel seks hebben. Je ziet, ik kom zo'n drukke periode door zonder gebrek aan intimiteit. Maar voor mijn lief werken die alternatieven helemaal niet. Hij gaat niet graag naar de supermarkt, ligt nog stevig te ronken als ik me als het grote lepeltje tegen hem aan druk - of is al opgestaan omdat hij niet meer kon slapen - en naast elkaar eten doen we eigenlijk altijd, ook als we véél seks hebben. Dus is hij vandaag vroeger gestopt met werken, naar huis gerend en staat hij nu aan mijn bureautje te draaien. "Als je even zou stoppen met het schrijven over het niet hebben van seks, dan kunnen we nù wel seks hebben." Bij deze, beste lezertjes, komt er een einde aan de droogte. En kan ik straks weer alleen naar de Colruyt.