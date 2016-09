Van Beyoncé tot Miley: deze celebrities zijn in sommige landen niet meer welkom

© photo news.

Hoewel ze door het merendeel van de bevolking op handen gedragen worden, zijn celebrities niet overal even graag gezien. Soms maken ze het zelfs zo bont dat ze het land niet meer in mogen. Benieuwd wie wat mispeuterd heeft en waar?

Paris Hilton: Japan © photo news. Hoewel wij veel redenen kunnen bedenken waarom Paris Hilton bepaalde landen niet zou binnen mogen (rijden onder invloed, haar handtaspuppy's, foute roze trainingspakken) is het vooral haar drugsverleden dat ervoor gezorgd heeft dat ze Japan niet meer binnen mag.

Lily Allen: Amerika © photo news. Dat Lily geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, hadden we al wel begrepen. Toen ze in 2007 gearresteerd werd voor het slaan van een fotograaf resulteerde dat in een tijdelijke opschorting van haar werkvisum, waardoor ze de Verenigde Staten niet meer in mocht. F*ck you, moet ze ongetwijfeld gedacht hebben.

Miley Cyrus: China © photo news. Nee, het zijn niet de schunnige dansmoves, foute outfits en bosjes okselhaar waarmee Miley het te bont maakte voor China. Wél een foto waarbij ze haar oogleden naar buiten trok zodat het spleetjes werden. Voor de Chinezen kon dit niet door de beugel omdat ze zo Aziaten belachelijk zou maken.

The Beatles: De Filippijnen © kos. De Britse popgroep mocht de Filippijnen niet meer in nadat ze het gedurfd hadden om een ontbijt met de First Lady Imelda Marcos af te slaan. Ze werden zelfs uitgescholden en aangevallen toen ze hun terugvlucht naar huis wilden nemen.

Beyoncé: Maleisië © photo news. Ja, ook queen Bey heeft tegen wat schenen gestampt, in Maleisië om precies te zijn. Ze mag er niet touren of optreden, zelfs niet eroverheen vliegen, omdat ze te provocatief is voor de strikte cultuur die in het land heerst.

David Guetta: Sri Lanka © photo news. De dancegod mag samen met maatje en collega Akon niet meer naar Sri Lanka, omdat ze in hun muziekvideo van Sexy Chick een spannende pool party hielden vlakbij een Boeddhabeeld. En daar konden ze in Sri Lanka niet mee lachen.

Snoop Dogg: Noorwegen © photo news. De rapper mocht maar liefst twee jaar lang niet voorbij de landsgrenzen van Noorwegen omdat hij op het vliegveld was opgepakt voor het bezit van marihuana.

Brad Pitt: China © photo news. Met de Chinezen valt niet te sollen. Brad Pitt mocht maar liefst 15 jaar het land niet meer in na zijn rol in Seven Years in Tibet. De overheid was namelijk beledigd door de film, omdat de prent Tibet in een te positief daglicht stelt.

Sacha Baron Cohen: Kazachstan © photo news. In de categorie 'te verwachten': Sacha Baron 'Borat' Cohen mocht zich lange tijd niet meer in Kazachstan vertonen, met name door de manier waarop het land voorgesteld werd in zijn films. Ondertussen zag de overheid er toch de humor van in, en nu is de acteur zich er weer welkom.

Alec Baldwin: De Filippijnen © photo news. Een fout grapje over sekswerk in de Filippijnen in 2009 en het kwaad was geschied. Sindsdien mag de acteur het land nooit meer in.