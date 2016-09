Is het oké als je partner porno kijkt zonder jou?

Door: redactie

1/09/16 - 21u00 Bron: Health Magazine

In het vervelendste geval heb je je partner er al eens op heterdaad mee betrapt: het kijken naar pikant en lustopwekkend beeldmateriaal, terwijl jouw aanwezigheid duidelijk niet gevraagd was. Reden tot paniek of helemaal niets aan de hand? Dr. Gail Saltz, psychiater en psychoanalyticus met als specialisatie seks en relaties, heeft een antwoord klaar.

De rode alarmvlag kan beginnen wapperen als jouw partner zijn dagelijkse portie nodig heeft en jou nooit uitnodigt.

Een eerste geruststelling: het is helemaal niet vreemd om je partner te betrappen op het bekijken van porno zonder dat je erbij bent, zegt Dr. Gail Saltz. Er rust nog altijd een te groot taboe op porno kijken, terwijl het niet noodzakelijk een slecht iets is. Zelfs in de beste relaties hebben mannen en vrouwen soms nood aan wat me-time, al dan niet met pikante beelden erbij.



De rode alarmvlag kan wel beginnen wapperen als jouw partner op dagelijkse basis zijn portie nodig heeft en jou nooit uitnodigt om mee te doen. Dit in combinatie met een weinig bevredigend seksleven, kan voor problemen zorgen. Ben je bezorgd over de gewoonte van je partner om vaak porno te kijken? Stel jezelf dan de volgende vragen, adviseert Saltz. Heb je het gevoel dat hij of zij meer geïnteresseerd is in sexy video's dan in echte seks? Dwingt hij of zij jou om dingen te doen die je partner in seksfilms ziet, maar waar jij je niet comfortabel bij voelt? Als dat het geval is, wordt het tijd om een serieus gesprek te voeren.



Het gevaar bij porno is volgens de psychologe dat het de beloningscentra in het brein stimuleert, waardoor het op termijn psychologisch verslavend kan worden. Daarenboven kunnen frequente kijkers ongevoelig worden voor meer softe erotiek en hogere verwachtingen hebben over seks in het echte leven. Als je denkt dat het gedrag van je partner de spuigaten uitloopt, dan is een gesprek aan de orde. Doe dat wel buiten de muren van de slaapkamer, tipt Saltz nog, op een moment waarop er geen enkele seksuele druk is. En om wat druk van de ketel te halen, kan je altijd voorstellen om eens samen te kijken.