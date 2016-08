Deze vrouw trekt elk jaar opnieuw haar bruidsjurk aan

© Instagram.

Het is een vraag die vele getrouwde dames zich stellen: kan ik ooit mijn trouwjurk nog dragen, die een klein fortuin heeft gekost, perfect past en minder dan 24 uur rond mijn lijf heeft gezeten? Het antwoord van relatie-experte Samantha Burns is volmondig ja, en je hoeft daar niet eens een gelegenheid voor te zoeken. Zij maakt er een traditie van om zich jaarlijks opnieuw in haar witte jurk te hijsen.

Gratis champagne en dessert

Samantha is al 2 jaar getrouwd, en verscheen intussen al op een golfbaan, in kleine lunchtentjes of op de markt met haar weelderige trouwkledij. Met de nodige blikken die haar richting uitwijzen, maar daar geniet ze net van. "Je krijgt veel aandacht en complimentjes. Dat zorgt voor een geweldige endorfineboost waardoor je leuke herinneringen creëert met je echtgenoot en veel lacht. Daarenboven zijn de leuke extraatjes zoals een gratis fles champagne of dessert op restaurant mooi meegenomen. Of door de vraag om mee op het podium te komen bij een concert, voel je je een echte rockster." Dat het wit op haar jurk niet vlekkeloos blijft, neemt Samantha er probleemloos bij: "Ik heb deze jurk liever met vlekken, dan weggestopt in een doos in de kast."