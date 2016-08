Waarom deze bruid zonder make-up viraal gaat

© kos.

Je trouwdag zou één van de mooiste dagen van je leven moeten zijn. En dat betekent: veel familie en vrienden, lekker eten en een fantastische sfeer, maar ook mooi gekapte haren, een prachtige jurk en liefst ook nog een subtiel opgemaakte huid. Al hoeft dat laatste niet altijd het geval te zijn, want deze bruid stapte met een poedelnaakt gezicht naar het altaar.

Bisola Umoren uit Ghana ging helemaal make-uploos haar trouwdag tegemoet. De reden? Haar schminkster was te laat. Al bleek dat toch niet zo'n ramp te zijn.



"Ik keek in de spiegel en vond het mooi wat ik zag," zegt de kersverse bruid. "De visagiste zou sowieso maar een paar kleine dingen doen." En voor haar man hoefde ze het niet te laten, want hij is vooral fan van haar natuurlijke look. Ondertussen werd de foto maar liefst 1.200 keer geretweed.