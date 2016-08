5 wetenschappelijk onderbouwde geheimen van koppels die vaker vrijen

© thinkstock.

Seks, het is één van de cruciale elementen in een goede relatie. Voor de meerderheid van de koppels staat een goed seksleven namelijk ook gelijk aan een sterke band. En toch is het niet altijd evident om iedere avond tussen de lakens te duiken als er ook nog eten, de was en de plas en kinderen op je liggen te wachten. Dit zijn alvast enkele wetenschappelijk onderbouwde geheimen van koppels die regelmatig met elkaar het bed induiken.

1. Ze slapen goed Er hoeft niet alleen maar gevreën te worden tussen de lakens: slaap is ook belangrijk. Zeker als je er graag een spetterend seksleven op nahoudt. Volgens een onderzoek dat verscheen in het tijdschrift The Journal of Sexual Medicine zou een paar uur slaap extra goed zijn voor meer zin in seks bij vrouwen. En dat werkt langs twee kanten: doordat er tijdens het vrijen stressverminderende hormonen vrij komen, slaap je doorgaans ook beter. Van een - bijzonder positieve - vicieuze cirkel gesproken! Lees ook Deze fotograaf maakt letterlijk adembenemende huwelijksfoto's

2. Ze drukken hun liefde uit Emontionele intimiteit kan ook fysieke lust opwekken. Eerder dit jaar publiceerde het vaktijdschrift Journal of Sex Research een onderzoek waaruit bleek dat 75 procent van de mannen en 74 van de vrouwen die graag en vaak seks hadden, aangaven dat hun partner regelmatig "ik hou van je" zegt tijdens het vrijen.

3. Ze experimenteren Je hoeft niet meteen een Kamasutra op het nachtkastje hebben liggen, maar tal van onderzoeken wezen al uit dat af en toe iets nieuws proberen in de slaapkamer zorgt voor betere én meer seks.

4. Ze sporten De zomer is min of meer voorbij, dus voor dat bikinilijf hoef je niet meer naar de fitness te trekken. Maar misschien is een actief seksleven wél een goede motivatie? Zo werd al ettelijke keren bewezen dat regelmatig sporten je zin in seks verhoogt. En als je dan toch bezig bent: waarom niet meteen samen sporten? Zo hebben jullie meteen wat extra quality time met z'n tweetjes.