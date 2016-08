"Ik kan niet zingen, maar...": bruidegom heeft geweldige verrassing voor zijn bruid

video Tegenwoordig moet je als bruidegom wel een hippe dans uitvoeren of een knap nummer zingen om het een geslaagd feest te maken. Lee McDowall (31) is echter in geen van beiden goed, maar dat wist hij handig te omzeilen.

Wie niet sterk is, moet slim zijn. En wie niet kan zingen, moet andermans hulp inschakelen. Lee McDowall, die in juli met zijn vriendin Katy trouwde, heeft dat goed begrepen. De leerkracht op de lagere school schreef wel zelf een nummer, maar schakelde stiekem zijn hele klas in om het op te voeren.



"Ik wil je nog een laatste geschenk geven, Katy", kondigde Lee aan in zijn speech. "Maar ik ben heel slecht in zingen, dus maak je geen zorgen, ik ga het niet doen. Gelukkig werk ik met heel wat kleine mensjes samen die wél kunnen zingen." En zoals afgesproken met het zaalpersoneel gaan dan de deuren openen en verschijnt de klas van Lee, onder luid applaus van de gasten. Samen met Lee en zijn gitaar brengen ze het zelfgeschreven nummer voor de bruid, die algauw in tranen is.



Magisch moment

"Niemand was op de hoogte", aldus Lee achteraf. "Alleen het personeel van de zaal en onze fotograaf en videoman. Iedereen was in de wolken, ik zag alleen maar happy tears en grote smiles. Het was zo'n magisch moment, ik zal het nooit vergeten."



Het was trouwens niet de eerste keer dat Lee zelf een nummer schreef voor Katy. "Hij nam me mee naar een meer voor een weekendje weg, en hij zei dat hij nog een verrassing voor me had", aldus de kersverse mevrouw McDowall. "Hij blinddoekte me en gaf me een koptelefoon. Hij had zelf een prachtig nummer opgenomen, en de laatste zin was 'wil je met me trouwen?'. Toen nam hij de blinddoek af en zag ik dat hij heel de kamer had versierd met bloemen. Hij zat op een knie voor mij. Ik ben echt een vrouw met veel geluk." Als je dat maar weet, Katy!