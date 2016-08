Ooit al eens glijmiddel gebruikt? Onze columniste kan het alvast aanraden

Door: redactie

28/08/16 - 16u00

© Thinkstock.

Sexy Sundays Jarenlang had ze genoeg aan haar eigen 'vruchtbare oase', maar tegenwoordig helpt ze haar lichaam af en toe een handje mee. En ze hoopt dat jullie dat ook af en toe doen.

Blijkbaar vrijt 35% nog liever mét pijn dan met glijmiddel. © Smile Makers. Met een job als sekscolumniste kom je op de gekste plaatsen. Zo zat ik een aantal weken geleden plots in een of ander vergaderzaaltje, omringd door pastelkleurige donuts - van het Brusselse Coco donuts: òverheerlijk, maar dat terzijde - samen met Goedele Liekens en nog een andere seksuologe van onder de taalgrens. Zij kwamen een nieuw glijmiddel voorstellen. Op waterbasis, met aandacht voor de ingrediënten (zodat het een echt beautyproduct wordt waarmee je ook je billen extra kan hydrateren) en in een eenvoudig en stijlvol flacon. "Dat zet ik op mijn nachtkastje!" fluistert mijn collega-journalist opgewonden terwijl ze haar handen insmeert met het doorschijnende goedje. En je koopt het gewoon bij Di, want het merk wil de drempel voor beginnende glijmiddelgebruikers zo laag mogelijk houden, iets wat ik alleen maar toejuich. Want tot mijn grote verbazing begint Goedele haar inleiding met de mededeling dat heel wat dames schrik hebben van glijmiddel. Want ze schamen zich om het te gaan kopen, weten niet welk glijmiddel te kiezen en denken dat het enkel gebruikt wordt door oude dames die duidelijk met een probleem zitten. Blijkbaar vrijt 35% nog liever mét pijn dan met glijmiddel. Ik viel bijna van mijn stoel (ware het niet dat ik mijn derde donut vasthad) en bedacht me dat het hoog tijd is om via deze weg toch al een drietal dames (of hoeveel mensen lezen deze column, eigenlijk?) gerust te stellen. Liefste ladies: met een nootje glijmiddel loopt het leven eens zo gesmeerd. En zo'n flesje naast je bed betekent helemaal niet dat er een probleem is met jouw lichaam of seksleven. Integendeel. Lees ook To wax or not to wax, onze columniste over epileren in de naam der liefde

Onze columniste: "Eerst communiceren, dan copuleren, want praten in bed wérkt"

Studente legt op Twitter het verschil tussen seks met toestemming en zonder uit. "Is het nu duidelijk?" © Thinkstock.

Liefste ladies: met een nootje glijmiddel loopt het leven eens zo gesmeerd. Ik kan me de eerste keer dat ik glijmiddel in huis haalde niet meer herinneren. Wel weet ik dat ik het bijna nooit gebruikte, omdat mijn edele vallei - hoe zeg ik dit deftig - erg veel weg had van een vruchtbare oase en nooit last had van grote droogte. Het zat goed met mijn vochtgehalte, en geen enkel vriendje vroeg ooit naar een hulpmiddel. Mijn huidige liefste is wél fan van glijmiddel en verhuisde mijn flesje stante pede van mijn badkamer naar de slaapkamer. En hij leerde me dat het fijn is om te experimenteren met speeltjes en met glijmiddel. En dat het niet alleen van pas komt wanneer het down there iets te droog is voor een vlotte vrijpartij, al blijft het daarvoor natuurlijk wel het handigste hulpmiddel. Want in vergelijking met zo'n tien jaar geleden stroomt de beek niet altijd even vlot meer in mijn wellustige dal. Ik word al een dagje ouder en tijdens drukke weken, als ik te laat in bed duik en de wekker veel te vroeg staat, ben ik heel blij met mijn kleine flesje, dat bijspringt als mijn lijf net niet genoeg zin heeft om zelf voor smeerolie te zorgen.

Ik kan werkelijk niks negatief bedenken over mijn magische flesje, die de weg naar de grot van ali baba altijd even bereikbaar maakt. Behalve dan dat té veel ook niet goed is, maar dat is met alles zo in het leven. De seks gaat vlotter, geëxperimenteer met speeltjes gaat vlotter én de achterdeur gaat ook vlotter open (ik zeg het maar). Dus ga wat glijmiddel kopen en geniet ervan. Al wil ik toch nog één waarschuwing meegeven: in het heetst van de strijd kan men (en dan bedoel ik: een man) nogal onstuimig omgaan met dit vloeibare goedje. Let op dat er geen glijmiddel op de vloer terecht komt. Ik schuif al meer dan vijf dagen over hetzelfde plekje richting bed. Zò glad hoeft het er in de slaapkamer nu ook niet aan toe te gaan.