Schattig: fotograaf maakt stiekem kiekjes van verliefde stelletjes

Dat Frans de taal van de liefde is, weten we allemaal. Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat de Franse fotograaf Mikaël Theimer vooral intieme, romantische momenten vastlegt in zijn fotoserie Street Love.

Naar eigen zeggen werd hij geïnspireerd door Humans of New York, en dus wou hij in zijn eigen stad Montréal iets soortgelijks op poten zetten. Geen gebaar van liefde, hoe klein ook, of hij heeft het gezien. De foto's zijn steeds in zwart-wit, om de aandacht zo min mogelijk van het onderwerp af te leiden.



"Bij kleurenfoto's zijn de belangrijkste elementen de kleuren," legt hij uit. "Door die weg te halen, verleggen we onze focus naar de actie en emotie, en dat is waar mijn foto's om draaien."