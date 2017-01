Wat te doen met jouw kerstboom in januari?

© unsplash.

Deze maand vliegt die sfeervolle kerstboom onherroepelijk de deur uit, wat elk jaar weer een pijnlijk afscheid is van de gezellige kerstsfeer. Om het leed te verzachten - niet alleen voor onszelf, maar ook voor het milieu - geven we je drie tips mee waardoor die kerstboom niet genadeloos in de vuilnisbak belandt.

1. Bewaren tot volgend jaar Kocht je een kerstboom met wortel die in een pot is gekweekt, dan kan je proberen om de boom opnieuw in de volle grond planten. Laat de kerstboom eerst een tijdje op een koelere plek acclimatiseren, zoals een garage of kelder. Zo is de koude temperatuur buiten niet te overweldigend. Plant de boom na een paar dagen in de tuin, wanneer het niet vriest. Met een dosis geluk en een goede verzorging doet deze boom volgend jaar opnieuw dienst als sfeerbrenger binnenshuis. Kleine bomen hebben hierbij een grotere kans op slagen dan grotere. Vergeet zeker niet om de boom ook in de lente en zomer voldoende water te geven.

2. Recycleren In de meeste steden en gemeenten wordt een kerstboomophaling georganiseerd, met het oog op recyclage van het groenafval. Op andere plekken worden de bomen dan weer verzameld voor een grote kerstboomverbranding, wat vanuit milieu-overwegingen dan weer minder interessant is. Wil je het materiaal van je kerstboom zelf recycleren voor in de tuin, dan kan je een verhakselaar gebruiken. De verhakselde takken van een kerstboom kan je gebruiken als tuinpad, of bodembedekker bij zuurminnende planten zoals azalea's en rhododendrons. De stam van de boom kan je in stukken zagen en als brandhout gebruiken.

3. Creatief met kerstbomen Creatievelingen kunnen zich perfect uitleven met wat takken en naalden, want Pinterest bulkt van de DIY-ideetjes met een afgedankte kerstboom. Voor een lekker geurtje in huis maak je erg makkelijk zelf geurzakjes met dennennaalden. Pinterest

Ook met een zelfgemaakte potpourri van onder meer kaneel, citrusvruchten en de naalden van je kerstboom hou je die kerstsfeer nog even in huis. Pinterest