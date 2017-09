SOS Goedele: "Hoe houd je de relationele en seksuele intimiteit hoog in een langeafstandsrelatie?"

Door: Goedele Liekens

23/09/17 - 10u59

© thinkstock.

"Mijn vriend vertrekt voor enkele maanden naar het buitenland voor zijn job. Hoe houden we de relationele en seksuele intimiteit hoog, ook op afstand?" - Kelly (31).

Advies van Goedele: "Laten we hopen dat hij op zijn locatie een goeie internetverbinding heeft! Zowel voor je emotionele welbevinden als voor de intieme pret is dat van wezenlijk belang. Het grootste struikelblok bij een relatie op afstand is het ontbreken van subtiele hints bij elke communicatie. In tijden van Skype en FaceTime mis je fijne gelaatsuitdrukkingen en nuances in toon en trilling van elkaars stem."



