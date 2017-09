Gedaan met illusies in bed: klungelen wordt weer hot!

Door: Annemie Vermeulen

22/09/17 - 18u00

"Ik had tien jaar geleden een vriend die beweerde dat zijn ex-vrouw vijftien jaar lang een orgasme had bij elke vrijpartij", vertelde schrijfster Hilde Van Malderen deze ochtend op Radio 1. "Hij wou het ook altijd bij mij forceren. Bij navraag bij vriendinnen, bleek dat niemand elke keer klaarkwam. Ik had toen toch te doen met die man en zijn illusie dat alles perfect was," aldus de journaliste. Hoog tijd dus om die illusie te doorprikken.