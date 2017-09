Missionarispositie saai? De klassieker is het tweede meest gevaarlijke seksstandje

Door: redactie

De ultieme klassieker onder de lakens, blijkt helemaal niet zo 'klassiek' als gedacht. Het standje waarbij de vrouw op haar rug ligt en de man bovenop haar is namelijk verantwoordelijk voor 25 procent van alle penisbreuken. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Journal of Impotence Research.

Voor het onderzoek werden 90 mannen tussen 18 en 66 jaar met een penisbreuk onderzocht. 69 procent van de breuken werd veroorzaakt door een seksstandje, waarbij op z'n hondjes veruit het meest gevaarlijke standje is. 37 mannen of 41 % van de patiënten braken hun penis na seks gehad te hebben in die positie. Op de tweede plaats staat het missionarisstandje, met een score van 25,5 % of 23 mannen.



De cijfers zijn ietwat verrassend, omdat uit een Braziliaans onderzoek uit 2015 nog bleek dat bijna de helft van de penisbreuken veroorzaakt wordt als de vrouw bovenop zit tijdens de seks. Bij dit onderzoek braken slecht 9 mannen hun penis door het zogenaamde cowgirl-standje. De onderzoekers concludeerden deze keer ook dat de breuk in kwestie een stuk minder erg is als de vrouw bovenop zit in vergelijking met 'doggy style' of de missionarishouding.