Dit eetbare bruidsboeket is de droom van elke donutliefhebber

Door: ND

17/09/17 - 12u25 Bron: Today

© Instagram Daniel Suarez .

Een fleurig bruidsboeket is net iets te klassiek, leek deze Australische dame te denken toen ze op 9 september in het huwelijksbootje stapte. In plaats van bloemen, koos zij voor een eetbaar boeketje dat vakkundig door een bakker werd samengesteld uit ... donuts. Je zou voor minder een poging doen om het bruidsboeket te vangen.

Paige Burgess beleefde letterlijk een zeemzoet trouwfeest, door met een Instagramwaardige toren van donuts in de hand het ja-woord aan haar geliefde te geven. De creatie is van de hand van Desert Boxes, een bakker in het Australische Sidney die in februari haar deuren opende. Het bedrijf zette een tijd geleden een wedstrijd op poten via sociale media, om de creatieve boeketten gratis uit te delen aan deelnemers.



Uit de 250 deelnames was Paige de gelukkige, die met het eetbare boeket over het altaar liep om met haar man te trouwen. "We hebben altijd donut-boeketten gehad," legt Samantha Khater uit, een bakker bij Desert Boxes. "Het leek ons leuk om een bruid te zien trouwen met zo'n boeket. We hebben de donuts 's ochtends op de trouwdag vers gemaakt. We legden er een topping van witte chocolade over die past bij de jurk van Paige."