SOS Goedele: "Mijn man en ik ruziën vaak in het bijzijn van onze dochter"

"Mijn man en ik maken vaak ruzie in het bijzijn van onze dochter. Mijn partner wordt bijvoorbeeld snel kwaad als ons dochtertje rommel gemaakt heeft. Zelf stoor ik mij daar minder aan. Ik hou niet van zijn geroep, en dan probeer ik de situatie snel te ontmijnen door mee op te ruimen. Telkens als we met ons drieën samen zijn, escaleert de boel." - Greet (38).

Advies van Goedele: "Stop ermee en werk aan je communicatie! De beelden van ouders die ruziemaken, hakken er bij kinderen stevig in. En al helemáál als de ruzie over het kind zelf gaat. Dat zoiets een keertje voorvalt, is niet zo dramatisch, maar als het een terugkerend gegeven is, moeten jullie dringend werken aan jullie communicatie."



